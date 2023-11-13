張金鑑獎學金 24人獲獎

臺灣少子女化問題並非一朝一夕。95年教育部開始進行大學系所評鑑當年，參加學測與統測人數還有34餘萬人，至今（112）年已不到20萬人。猶記得，筆者當年參與大學校院系所評鑑時，曾提醒受評系所面對少子女化問題，學校須有持續改善、自我精進，建立良好教學品質形象的因應措施。或許是短視心態，該項建議當時似未受到高度關注。言猶在耳，而今少子女化風暴已席捲高教圈，大學招生越來越顯嚴峻，甚至已有私校退場，國立大學亦難逃其衝擊。

2023-11-12 15:18