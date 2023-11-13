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張金鑑獎學金 24人獲獎
「財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會」為獎勵公私立大學公共行政系組及研究所學生研究行政學，近日公布獎學金得獎名單，包含九名研究生，分別為政治大學劉峻佑、台北大學張繼中、林震奇、台北市立大學李沂璉、中興大學李品學、世新大學林德芳、曾湘樺、淡江大學王歆勻、東海大學林欣穎。
大學部十五名獲獎人，分別為台灣大學周宇芊、政治大學白孟璇、台北大學朱奕帆、施雨歡、台北市立大學高嘉貞、暨南國際大學陳俞雯、台南大學張彩鈺、淡江大學許芝寧、世新大學鄭蔚茵、東海大學熊怡玟、東吳大學林敬宣、銘傳大學黃振振、中國文化大學李宜家、中華大學廖云甄、佛光大學賴彥伶。
張金鑑先生行政學術獎頒獎典禮將於本周六，在新北市蘆洲空中大學教學大樓五樓國際會議廳舉行。
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