金漫獎頒獎 葉宏甲之子捐「諸葛四郎」予國家漫畫館

第14屆金漫獎今天舉行頒獎典禮。文化部長史哲頒發特別貢獻獎予漫畫家暨漫畫研究者洪德麟，同時見證漫畫大師葉宏甲之子葉佳龍簽署其父經典作品的捐贈意向書，為即將於年底開展的國漫館增添重要館藏。典禮上揭曉漫畫新人獎、漫畫編輯獎、跨域應用獎各1名，以及6名年度漫畫獎得主，金漫大獎由布里斯「海倫娜與大野狼先生（上、下）」獲得。文化部也宣布，明年金漫獎頒獎典禮將移師台中舉辦。

特別貢獻獎得主洪德麟致力台灣漫畫史料研究40餘年，大量收藏及研究日治時代至當代台灣漫畫發展。洪德麟致詞時謙遜地表示，自己沒資格拿貢獻獎，對台漫的貢獻還不夠多」，「我所做的就是努力寫下去，讓世界各地的人看見『台灣漫畫有資格站上世界地圖』」。

漫畫家葉宏甲之子葉佳龍在今日典禮上簽署文物捐贈意向書，以行動支持即將開館的國家漫畫博物館。葉佳龍表示，父親葉宏甲創作的時代面臨著戰爭、貧窮、白色恐怖、審查制度，但他仍努力堅持。葉宏甲所創作的「諸葛四郎」影響了一整個世代的童年，代表的是當年的流行文化、歷史及台灣人的共同記憶，「《諸葛四郎》代表的是一個社會的公共財」。

「我們何其有幸，生長在自由創作的年代，不僅有政府支持，還即將有國家漫畫博物館。」葉佳龍表示，期待國家漫畫博物館的團隊能像父親一樣努力堅持，讓老中青三代在國家漫畫館度過美好的時光，也能透過新媒體、新科技，不僅讓大家緬懷歷史，更能接觸新漫畫、新動畫，以及各式各樣新的內容產品。「希望國家漫畫博物館成為台灣漫畫家的搖籃、舞台及面對世界的窗口，內容產業如同半導體產業一般，成為台灣的驕傲。」