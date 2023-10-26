聽新聞
test
0:00 / 0:00

被質疑惡意寄存減招苛刻教師權益 嘉陽高中校長回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
嘉陽高中校長賴昭呈今天表示，工會的批評與誤解不合理，籲請關心此議題的民代也站在私校的立場，想想當時教師待遇條例立法的過程與精神，切勿走上鬥爭路線。記者游振昇／攝影
嘉陽高中校長賴昭呈今天表示，工會的批評與誤解不合理，籲請關心此議題的民代也站在私校的立場，想想當時教師待遇條例立法的過程與精神，切勿走上鬥爭路線。記者游振昇／攝影

全國教育產業總工會今天開記者會，指台中市的嘉陽高中5個學年來以少子化為由寄存名額、減少學生數，另一方面持續打壓教師薪資上限，質疑學校藉此苛刻教師權益。嘉陽高中校長賴昭呈今天表示，工會的批評與誤解不合理，籲請關心此議題的民代也站在私校的立場，想想當時教師待遇條例立法的過程與精神，切勿走上鬥爭路線。

賴昭呈表示，學校並非營利單位，少子化也並非嘉陽的責任，嘉陽在台中地區屬於偏鄉學校，兢兢業業為偏鄉教育付出50多年，深知技職招生的困頓，但是嘉陽是全中部地區唯一的高職飛機修護科等，仍有許多位拿到金手獎對於嘉陽教育的肯定。

他表示，台灣在民國80年代教育改革風潮興起，各縣市廣設由公立國中改制的完全中學，國營事業還出租土地給市區的私立雙語學校，讓技職與高中從原本的七三比變成現在三七比，加上政府推動私校退撫超額年金要私校對教職員負擔終生，「這種變化的責任，難道都還要嘉陽來承擔？」

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

教師 偏鄉教育 少子化

延伸閱讀

師薪上限4萬、基本鐘點卻有21節 教團批嘉陽高中苛扣權益

大缺工時代「技術型人才難覓」 技高校長：技職不應是低分學生的選項

高教工會評總統參選人教育政見 柯陣營挨批請鬼拿藥單

影／解決高教危機 高教工會：國家資源投入增加、加強私校管理

相關新聞

1.1億竹蓮國小多功能活動中心啟用 兼具運動藝術人文

新竹市竹蓮國小多功能活動中心今天在全校師生及社區的期待下正式啟用，投入1億1663萬元打造全新3層樓多功能活動中心，包含...

中台灣淪陷…大學生遭無卡分期詐騙 教育部證實9校、89生受害

台中逢甲、東海等大學近期傳出多名學生遭人「無卡分期」詐騙，學生申辦手機、筆電3C產品並簽立無卡分期合約，就能現賺5000...

全面性教育已是國際共識 潘文忠：正研擬中學階段實施指引

台灣相關教育團體今（10/27）舉辦「2023 CSE in Asia 亞洲全面性教育國際論壇」，並邀請數個國家工作者分...

新竹市校園智慧通APP今天啟用 能練英語口說、查詢校務

新竹市政府今天宣布啟用「新竹市親師生平台」與「新竹市校園智慧通APP」，校園智慧通APP集結安全、學習、英語、繳費、探索...

赴鴻海董事長辦公室實習 台大引路人計畫備戰未來人才

國立台灣大學推動「台灣引路人計畫：跨領域實習專案」首創師徒制實習，並邀請台灣保時捷、台積電、鴻海等國際企業，提供不限科系...

基隆學校營養午餐咖啡色蟲加料 教育局要罰廠商

基市銘傳國中今天營養午餐發現一隻咖啡色菜蟲，送到各班級後老師及時發現處理，並無學生食用異常餐食。基市府同步啟動通報機制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。