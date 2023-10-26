被質疑惡意寄存減招苛刻教師權益 嘉陽高中校長回應了

全國教育產業總工會今天開記者會，指台中市的嘉陽高中5個學年來以少子化為由寄存名額、減少學生數，另一方面持續打壓教師薪資上限，質疑學校藉此苛刻教師權益。嘉陽高中校長賴昭呈今天表示，工會的批評與誤解不合理，籲請關心此議題的民代也站在私校的立場，想想當時教師待遇條例立法的過程與精神，切勿走上鬥爭路線。

賴昭呈表示，學校並非營利單位，少子化也並非嘉陽的責任，嘉陽在台中地區屬於偏鄉學校，兢兢業業為偏鄉教育付出50多年，深知技職招生的困頓，但是嘉陽是全中部地區唯一的高職飛機修護科等，仍有許多位拿到金手獎對於嘉陽教育的肯定。

他表示，台灣在民國80年代教育改革風潮興起，各縣市廣設由公立國中改制的完全中學，國營事業還出租土地給市區的私立雙語學校，讓技職與高中從原本的七三比變成現在三七比，加上政府推動私校退撫超額年金要私校對教職員負擔終生，「這種變化的責任，難道都還要嘉陽來承擔？」