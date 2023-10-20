高市做不到校校有體育防護員 議員開嗆教局長不適任
高雄市議員李雅靜上會期要求高市體育班應設有防護員，但不見下文，今天教育部門質詢，她問高市有多少體育班，教局長謝文斌答錯，被痛批不認真，李續問將規畫設多少防護員？謝答覆15人，讓她更聽得跳腳，拉高分貝指「孩子的教育能等嗎」，並飆罵教育局公然跳票，一度要把教育局長請出議場，場面尷尬。
高市議會今天持續教育部門質詢，議員李雅靜追蹤體育班設置防護員一案，她詢問高市有多少體育班，教育局長謝文斌答70幾校，隨即被李洗臉，批不認真，體健科人員隨即翻閱資料補充說明解圍，指共81校234班，但李續問將規畫多少防護員，教育局答覆明年規畫先設置15人，話才講話，李雅靜當火冒三丈。
李雅靜拉高分貝說，體育班學生平常不用練習嗎？練習不用防護嗎？像運發局雖然有與醫療院所簽約合作，但她常告誡，事前的預防最重要，因為受傷就是一輩子的遺憾，怒批教育局根本未重視。原本允諾每校都有一個防護員，現在只剩15個，「可惡，孩子的教能讓您等嗎」？
謝文斌解釋，此案上會期過後即將市府報，編列1180萬預算。李雅靜耐不住火氣開罵，1180萬很多嗎？全市編列15名防護員，相當於1人要照顧6所學校， 負荷有多大。預算不夠，可以擬計畫向國教署等單位爭取。「局長，你是教育界出身，卻公然跳票，真的不適任，不配坐在議場裡」。
李雅靜續追問，教育局多久能提出防護員的相關計畫？謝文斌答，會參考六都作法，在1個月提出，但李不滿，認為資料俱在，還需一個月時間！謝文斌最後表示，2周內會提出計畫，李才作罷。
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