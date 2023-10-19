黨產會入竹中辦活動 教育部：沒有政治介入校園的問題
日前教育團體指出，桃竹苗等地高中職近日收到不當黨產處理委員會入校辦理研習公文，質疑黨產會作為未必獲國人認同，卻能入校辦理研習，恐將政黨紛爭帶入校園。教育部長潘文忠表示，該活動未涉及行政中立，也沒有政治介入校園的問題；但立委認為，該活動由黨產會主導、用黨產會資源，進入校園絕對是困擾。
立法院今天舉行教育文化委員會，邀請教育部、黨產會等針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。潘文忠接受媒體聯訪時表示，人權教育、國家轉型正義一直都是新課綱內的課程議題，日前新竹中學和黨產會合辦研習，黨產會則是行政院依法設置的機關，研習內容、方式以戲劇工作坊呈現，讓教師了解人權議題。
潘文忠也指出，合辦研習也是依學校規定、政策為老師增能，人員均是自主參與，內容只是教師增能研習，沒有涉及行政中立的問題，也無關政治力介入校園。
國民黨籍立委萬美玲質詢教育部長潘文忠、黨產會主委林峯正。她表示，黨產會到校內辦活動引發老師不滿，認為背後動機可議，是政府帶頭違反行政中立，到底是誰先發起？誰找誰？
潘文忠指出，竹中和黨產會已有一段時間合作，竹中歷史教師於教學上需增能探討人權教育、轉型正義議題，因此才和黨產會聯繫協助。
萬美玲也談到，黨產會有一不當黨產轉型正義議題勞務採購案，採限制性招標，得標者為木有枝劇場工作室，新竹中學該場是否是此標案欲辦理的活動？林峯正則回應，標案都是按政府規定辦理，竹中辦理的工作坊確實是於該標案中。
萬美玲指出，所以是黨產會主導的活動、用黨產會資源卻進入校園辦理，才讓教師團體反彈，這樣的活動進入校園絕對是困擾。未來若有不一樣的意見需跟教師溝通，事後教師有不一樣的意見也應該尊重，也提醒教育部，教育資源有限，應該運用在家長、學生、教師身上。
根據教育部書面報告指出，竹中於本月13日與黨產會合辦「參與式劇場教師工作坊」，活動四小時，為一般性由學校自行規劃辦理的教師增能研習工作坊。除竹中教師可報名參與，也發函邀起鄰近縣市教師參加，當天出席人員共9人，總經費1萬1160元，包括講師費8000元，交通費2400元則由黨產會支應，以及1280元餐費由學校計畫支出。
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