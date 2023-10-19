快訊

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

新人上半天就離職！1周後「想回鍋」人資傻眼 內行揭暗黑真相

黨產會入竹中辦活動 教育部：沒有政治介入校園的問題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
潘文忠接受媒體聯訪時表示，日前新竹中學和黨產會合辦研習，黨產會則是行政院依法設置的機關，研習內容、方式以戲劇工作坊呈現，讓教師了解人權議題。記者許維寧／攝影
潘文忠接受媒體聯訪時表示，日前新竹中學和黨產會合辦研習，黨產會則是行政院依法設置的機關，研習內容、方式以戲劇工作坊呈現，讓教師了解人權議題。記者許維寧／攝影

日前教育團體指出，桃竹苗等地高中職近日收到不當黨產處理委員會入校辦理研習公文，質疑黨產會作為未必獲國人認同，卻能入校辦理研習，恐將政黨紛爭帶入校園。教育部長潘文忠表示，該活動未涉及行政中立，也沒有政治介入校園的問題；但立委認為，該活動由黨產會主導、用黨產會資源，進入校園絕對是困擾。

立法院今天舉行教育文化委員會，邀請教育部、黨產會等針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。潘文忠接受媒體聯訪時表示，人權教育、國家轉型正義一直都是新課綱內的課程議題，日前新竹中學和黨產會合辦研習，黨產會則是行政院依法設置的機關，研習內容、方式以戲劇工作坊呈現，讓教師了解人權議題。

潘文忠也指出，合辦研習也是依學校規定、政策為老師增能，人員均是自主參與，內容只是教師增能研習，沒有涉及行政中立的問題，也無關政治力介入校園。

國民黨籍立委萬美玲質詢教育部長潘文忠、黨產會主委林峯正。她表示，黨產會到校內辦活動引發老師不滿，認為背後動機可議，是政府帶頭違反行政中立，到底是誰先發起？誰找誰？

潘文忠指出，竹中和黨產會已有一段時間合作，竹中歷史教師於教學上需增能探討人權教育、轉型正義議題，因此才和黨產會聯繫協助。

萬美玲也談到，黨產會有一不當黨產轉型正義議題勞務採購案，採限制性招標，得標者為木有枝劇場工作室，新竹中學該場是否是此標案欲辦理的活動？林峯正則回應，標案都是按政府規定辦理，竹中辦理的工作坊確實是於該標案中。

萬美玲指出，所以是黨產會主導的活動、用黨產會資源卻進入校園辦理，才讓教師團體反彈，這樣的活動進入校園絕對是困擾。未來若有不一樣的意見需跟教師溝通，事後教師有不一樣的意見也應該尊重，也提醒教育部，教育資源有限，應該運用在家長、學生、教師身上。

根據教育部書面報告指出，竹中於本月13日與黨產會合辦「參與式劇場教師工作坊」，活動四小時，為一般性由學校自行規劃辦理的教師增能研習工作坊。除竹中教師可報名參與，也發函邀起鄰近縣市教師參加，當天出席人員共9人，總經費1萬1160元，包括講師費8000元，交通費2400元則由黨產會支應，以及1280元餐費由學校計畫支出。

國民黨籍立委萬美玲表示，黨產會主導的活動、用黨產會資源卻進入校園辦理，才讓教師團體反彈，進入校園絕對是困擾。記者許維寧／攝影
國民黨籍立委萬美玲表示，黨產會主導的活動、用黨產會資源卻進入校園辦理，才讓教師團體反彈，進入校園絕對是困擾。記者許維寧／攝影

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

黨產會 教師 潘文忠

延伸閱讀

傳黨產會入中學辦座談 藍委點名潘文忠、批民進黨建造綠色恐怖高牆

影／國教署廣告片惹議 潘文忠再為催生影片道歉

0到6歲國家養燒不停 立委再轟教部「畫錯重點」無助少子化

高中遭屠殺威脅 潘文忠：可能是謠言但仍審慎以對

相關新聞

學校水很深？3天2夜畢旅收費8200元惹議 雄中校長長文吐難處

近日不少學校著手調查畢業旅行意願，一間北部學校3天2夜收費8200元引發熱議。高雄中學校長莊福泰發長文感嘆，很多人說「學...

高市明年編4億元推「校校有雙語」 議員指雙語教育出現「雙峰困境」

高雄市議員白喬茵在今天議會教育部門質詢提出「雙語教育困境，英語程度雙峰如何解？」憂心在現行教學下，學生英語能力好的更好、...

黨產會入竹中辦活動 教育部：沒有政治介入校園的問題

日前教育團體指出，桃竹苗等地高中職近日收到不當黨產處理委員會入校辦理研習公文，質疑黨產會作為未必獲國人認同，卻能入校辦理...

一金牌教練一教學傑出 基隆女中兩師獲傳炬獎

國立基隆女中體育科老師陳欣如、黃馨慧獲今年教育部「傳炬獎」，陳欣如是學生眼中的「田徑隊媽媽」，也是「金牌教練」，她不放棄...

好讀攜手聯合報數位版 邀當「進擊的閱聽人」

面對這麼多真假難辨的新聞，你是照單全收還是帶著疑問去求證呢？聯合報好讀周報今舉行「進擊的閱聽人」線上研習，邀請台北市內湖...

華人無國界教師學會辦理梅園國小公藝之旅 圓一個偏鄉孩子的夢

偏鄉的孩子需要什麼？是課業輔導、是陪伴還是很多的平地美食？華人無國界教師學會聽到特偏學校苗栗泰安鄉梅園國小的孩子們想要感受與平日不一樣的生活願望，特別在10月20日邀集強大的藝術團體進入山區，一圓孩子們的夢想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。