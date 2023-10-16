20年新變革 首創旭日獎鼓勵深耕者

「台積電青年學生文學獎」是台灣專為青年學生量身訂作、獎金最豐厚的文學大賞，二○○三年舉辦至今，已邁入第廿屆。聯合報社長游美月表示，今年首創「旭日獎」，根據歷年得主出版的著作或曾發表的文章，評選小說、新詩、散文各組一名「旭日獎」，鼓勵仍在文學路上努力的創作者；也拍攝「台積電青年作家群像」影片，希望吸引新世代的觀眾。

小說旭日獎頒給以「馴羊記」展露頭角的徐振輔，他回憶十年前得獎時「都在翹課時寫作」，如今出了社會，提筆時仍能感受文學帶來的自由與叛逆、反抗權威和遺忘，「這是文學創作十年來依然讓我感到珍貴的地方」。新詩旭日獎頒給莊子軒，他低調感謝評審的厚愛。

散文旭日獎頒給當年獲台積電學生文學獎書評獎的陳玠安。評審廖玉蕙認為陳玠安曾沉潛一段時間，再出發光芒燦爛，作品充滿音樂的節奏感，又擁有注視社會的力量。陳玠安致詞時感謝當年的書評獎，讓他有機會走入樂評、藝評的世界，也向台積電請命，讓已經消失的書評獎「復活」，讓青年朋友在網路時代懂得鑑別作品好壞。