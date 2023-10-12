靜宜大學國際學院推動國際化 獲教育部評選為重點培育學院

教育部日前公布「大專校院學生雙語化學習計畫」核定名單，靜宜大學國際學院續獲教育部評選為「重點培育學院」；國際學院院長何淑熏表示，靜宜長期推動國際化政策，率先國家2030雙語政策，2014年提供教師出國研習，以全英文授課多年來成效卓著，未來將以更豐沛國際化資源，提供師生更好學習及授課環境。

何淑熏說，國際化是靜宜推動及努力的方向，102學年度成立寰宇管理學士學位學程，學生求學4年中，需有1年到國外留學，可取得雙聯學位；104學年度成立寰宇外語教育學士學位學程培育雙語師資，能以英文教華語或華語教英文。未來將設計更多全英語及數位學程，讓學生在台即可享受國際化環境。

靜宜大學是中部唯一開設中教與小教的雙語教育學程及在職中小學雙語師資學分班課程，每年辦理雙語教育論壇透過「雙語資源共享」，提供各級學校教師分享校雙語教育經驗，並利用高等教育資源幫助12年國教接軌國際。

靜宜國際學院也積極規劃「SMART學術寫作」，透過寫作知能工作坊及寫作技巧與策略培訓等課程，協助教師在課程導入AI寫作軟體，學生能即時掌握寫作精進方向；學生於全英語授課(EMI)課堂學習，教師亦能透過AI軟體提升授課效率。

靜宜國際學院透過「深化學術英語能力加強措施」，強化學生自學群組、EAP課程、培育專業課程全英語TA、英檢補助獎勵和自學激勵獎金等。並將聯合國永續發展目標(SDGs)融入英語學習；藉由「SDGs主題融入雙語課程」，提升學生英語聽說讀寫能力，也兼具全球競合力。