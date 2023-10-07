誤植英聽考生資訊 大考中心急改
一一三學年度高中英語聽力測驗第一次考試預計於廿一日登場，總計九點八萬人報名。大考中心前天開放應考資訊查詢系統，卻發生約一點三萬名考生應試號碼、考區名稱誤植的烏龍事件。大考中心為此致歉，並表示全面更正完畢後，已重新開放查詢系統，昨天也寄發更正簡訊給報名時有填寫行動電話的考生。
不過，一位不具名高中承辦人員說，他們學校集體報考的考生有六四九人，其中六○九人資料更新，有一四九名學生的上下午場次變更，令人擔憂學生是否都有接獲更正通知。
大考中心原訂前天早上開放應考資訊查詢系統，提供考生查應試號碼等資訊，卻發現在集體報名單位中，約一點三萬名跨區考生的應試號碼、考區名稱誤植。
大考中心強調，前天是開放查詢應試號碼、考區名稱等資訊，十七日第二階段再公布試場分配表、試場所在地點，考生只須在十七日上網查詢試場地點，因此更正誤植資訊，不會影響考生原選擇的考試地區，也不影響考生權益。
大考中心說，昨上午九時已重新開放查詢應考資訊，同時將正確應考資訊發給集體報名單位，另也同步寄發「以此封為主」的簡訊，通知報名時有填寫行動電話號碼的考生。日後也將加強落實資料複核機制，避免類似情事再度發生。
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