盼能跟族人溝通 她學族語4年獲賽夏族國中朗讀第一名

新北市今年語文競賽約5869位各校好手角逐，經歷12場區、市賽選出各類組第一名共224人，將代表至高雄參與全國語文競賽。其中獲賽夏族國中朗讀第一名的桃子腳國中小風懿芯說，學習族語初衷是想解決溝通障礙，但4年下來深深被族語及文化內涵吸引，盼能透過學習族語傳承賽夏族文化。

新北教育局長張明文說，語文能力是學習成果的綜合展現，透過競賽讓孩子們把在學校所有的學習成果揉合重組，教育局也將針對代表隊選手舉辦集訓，進一步磨練選手表達能力、文學素養，期許他們能有亮眼佳績。

教育局說，語文競賽項目種類繁多，分為演說、朗讀、作文、寫字、字音字形及本土語文讀者劇場等6項，語別分為國語、閩南語、客家語及原民16族語，參賽者涵蓋國小、國中、高中、教師及社會組5組。新北已舉辦9場分區賽及3場市賽，共選拔出224位各類組語文好手，將代表11月至高雄市參與全國語文競賽。

桃子腳國中小風懿芯獲賽夏族國中朗讀第一名，她說原本只是想解決溝通障礙的問題，但過程中發現族語之美，也被文化內涵深深吸引，現已學習族語4年，盼能挑戰全國賽特優，期許自己透過族語學習，傳承賽夏族文化。

獲國語演說國小學生組第一名的深坑國小詹鈞淮說，一開始參賽是為了父親的獎勵，但隨著一路過關斬將，逐漸感受到參加比賽是為自己、學校爭光，讓他更有學習的動力，也很開心可以代表新北市參加全國賽。