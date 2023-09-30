東亞盃巧固球賽停辦3年 復辦選在彰化二林偏鄉小鎮

第五屆東亞盃巧固球錦標賽在彰化縣二林鎮開賽，來自香港、澳門、日本、韓國連同我國合計5隊，今、明兩天將競逐前三名；縣政府表示，籌畫建立國小到大學的一條龍競技體育升學制度，提倡巧固球等競賽運動風氣。

東亞盃巧固球錦標賽過去輪流在中、日、韓舉辦，因COVID-19疫情從2020年到2022年停辦，疫情趨緩後今年不但復辦還首次移師台灣辦理，由彰化縣二林鎮爭取到舉辦地點，讓縣內與鎮內的推動巧固球運動學校都很興奮。

副縣長林田富代表縣長王惠美以地主國及地主縣的身分歡迎各地選手。二林鎮長蔡詩傑致詞時指出，鎮內國中、小學致力發展巧固球運動，今天開賽前他與教育處長蔡金田討論提倡競賽運動風氣，獲知教育處將建立國小到大學的競技體育升學一條龍的制度，學生可安心就學兼顧競技運動。

第五屆東亞盃巧固球錦標賽由喜愛巧固球運動的二林鎮中正國小學務主任洪清正牽線，選在二林鎮教育文化園區舉辦，選手連同球隊行程人員約150人，中華台北巧固球協會秘書長方慎思、林田富、蔡詩傑等人主持開球典禮。