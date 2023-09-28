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有您真好！教師節獲驚喜 台中僑泰高中老師都收到了這份禮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
活動後，學生獻花、奉茶，感謝校長温順德和家長會的配合，讓謝師任務達成。圖／僑泰高中提供
活動後，學生獻花、奉茶，感謝校長温順德和家長會的配合，讓謝師任務達成。圖／僑泰高中提供

台中市僑泰高中的老師今天過了一個不一樣的教師節，因為他們今天一到校，就收到了一瓶油，原因是「油（有）您真好」讓老師們既意外又驚喜。

僑泰高中校長温順德、家長會長陳敏嘉以及學生自治會幹部等人，清晨一早就站在校門前迎接老師們的到來，除了送給每人一張感謝小卡片，還送給他們每人一瓶精選的健康食用油，讓老師們覺得真是別出心裁。

接到油的訓育組長余俊昌巧妙的說，孩子來自不同家庭，就如不同的油一般，他的責任就在因材施教，用心對待不同的孩子，並給予最好的照顧，才能創造雙贏。

温順德肯定學生們的創意，他說，所送出的油，都是品質精良且健康的食用油，不但充滿溫情，也極具創意。敬師活動由學生自治會策畫、發想，除了諧音之外，每位老師拿到不同種類的油，更有異中求同的意涵存在。至於油，則是家長會贊助。

活動後，學生獻花、奉茶，感謝温順德和家長會的配合，讓謝師任務達成。學生自治會會長夏有成說，老師在生命中像座燈塔，在迷茫時指引人生的道路，但有時更像家人一般，在最需要幫助時陪伴著我們，這次以油敬師，就是想向老師說：您辛苦了，「油」您真。

家長會長陳敏嘉感謝老師們平日的付出，並說孩子們在求學階段難免有迷惘、犯錯的時候，而老師們總是陪在孩子身邊，他作為家長會長，由衷感謝，也祝福所有教職員教師節快樂。

台中市僑泰高中的老師今天過了一個不一樣的教師節，因為他們今天一到校，就收到了一瓶油。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中的老師今天過了一個不一樣的教師節，因為他們今天一到校，就收到了一瓶油。圖／僑泰高中提供

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教師節 食用油 台中市

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