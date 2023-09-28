北市擬調高敬師禮金至2千元 新北維持1千元禮券不跟進

今日是教師節，台北市府擬提高每年600元的敬師禮金，若預算通過明年起將發放每人2000元。新北市教育局明年則維持過去敬師禮券額度1000元，並未跟進。不過教育局規畫由新北校園通與7-11合作，推出專屬教師「咖啡買一送一」活動，同時也有敬師活動、表揚典禮等感謝師恩。

台北市教育局明年將增列禮金，將原本每年600元的敬師禮金提高，擬讓每名老師獲得2000元禮金。新北市則維持敬師禮券1000元額度，發放對象包含公私立學校、幼兒園編制內教師及教保員，約3萬7000人，明年預算也同樣編列1000元。

此外，新北市也透過新北校園通與7-11合作，推出專屬教師「咖啡買一送一」活動，並舉辦敬師活動、資深優良教師、教保服務人員、師鐸獎等表揚典禮，感謝師恩。