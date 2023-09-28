教部擬增聘千名特教專任助理員 教團憂低薪「香蕉只能請到猴子」
特殊教育法睽違14年大修，今年五月獲立法院三讀通過，儘管未將特教心評專職化入法，但也提出相應配套，減輕特教老師工作負擔。教育部長潘文忠昨再加碼宣布，教育部已提出增置特教專任助理員計畫，四年內將增聘1600名專任特教助理員，盼減輕融合教育帶來的工作負荷。教團雖肯定政策，但提醒應提升助理員待遇，以免「用香蕉只能請到猴子」。
近年政府力推「融合教育」，讓特教學生也能在普通班接受教育，卻因缺乏支持系統，讓教師難一兼二顧。
潘文忠坦言，融合教育確實讓教師工作負荷大，行政院已核定教育部「提升高中以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫」，預計113學年度至116學年度，將增補1600名專任特教助理員，國教署將引導各地方政府就重度以上或有需求身心障礙學生，核給全時特教助理員。
全教總特教委員會主委鍾正信對此樂觀其成，但他也提醒應提升待遇，否則現行專任助理員月薪僅2萬8000多元，鐘點人員則以最低基本時薪聘用，當學校聘不到人時，政策美意都是假的，倘若延續現行薪資待遇，政策效果恐不如預期。
鍾正信也說，協助特殊生需求需足夠經驗，增加預算不能只著眼於增加助理員人數，更應思考提升待遇，才能聘到專業人力，否則「用香蕉只能請到猴子」，不希望來的人能力不足，尤其特殊生自我保護能力不足，最後恐怕也是害了孩子。
教育部表示，將持續挹注特教資源，113年全國特教預算近153億，其中有10.7億元，是用於高中以下學校至幼兒園助理員，未來除了核給全時特教助理人員，也將提高助理員服務時數，除能支持學生外，也可減輕教師負擔。
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