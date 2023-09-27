繼瑪利歐...教師節再變身孔子 西園國小校長教孩子敬師
教師節將至，台北是西園國小舉辦敬師節活動，每位學生特別準備一杯茶、一塊糕餅獻給老師，感念老師付出與辛勞，校長張勝順也特別打扮成「至聖先師」孔子，分享教師節歷史由來，盼透過寓教於樂方式，讓孩子學習這樣歷史，並對於老師付出抱持感恩之心。
張勝順分享，這學期是擔任校長第一年，過去他教學模式就是希望拉近與孩子間的距離，今年開學特別與家長會長扮成瑪利歐人物，迎接孩子們上課，剛結束幼稚園生活的小一新生可能會很不適應學校生活，打扮成遊戲人物緩解他們緊張感，瑪麗歐遊戲更是希望學生能有闖關精神，努力打敗困難，堅定前行。
至於教師節為何要打扮成孔子，張勝順表示，學校操場後方有孔子象，但他卻發現很多小朋友不清楚為什麼學校會有孔子銅像，剛好遇到教師節想趁此機會，打扮成孔子用寓教於樂方式，讓小朋友瞭解這座銅像意義，並告訴學校孩子們教師節應該要去感謝老師們的辛苦付出。
參與活動規畫家長會長邱盟凱也是37年前從該校畢業學長，他與小朋友一樣穿上校服，邀請曾經帶他老師王金鳳參與活動，他回憶，以前他講話聲音很低沉，上課偷偷講話，馬上被老師抓包，雖然常被老師唸，但老師對於學生相當用心，當學生身心狀況有問題總是第一時間關心，在他心目中就像她另一個母親，也希望小朋友在特殊節日好好感謝老師。
王金鳳也和所有老師分享，她教學多年一直堅信「種好因，得好果」，只要認真教學，學生一定會有所收穫，她也特別準備了「粽子」送給每一位老師，盼望所有老師都能保持熱誠繼續「粽（種）好因」。
教學逾30年的蔡老師說，擔任老師確實不簡單，是一個24小時服務業，印象最深刻是小朋友不回家，半夜出門與學生家長四處尋找，最後終於找到人，他後來也和學生聊天，瞭解到家庭狀況，兩邊多次開導，小孩才漸漸走回正軌，「我想這就是老師成就感吧。」
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