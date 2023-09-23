AI家教將更普及 台大副教授：教師應轉型為AI和學生糾錯

均一平台教育基金會今天在華山文創園區舉辦「2030AI教育年會論壇」，邀請人工智慧專家學者座談。台大資工系副教授陳縕儂表示，2030年AI家教有望更普及，屆時教師應具備「分析學生」的分析能力、「評估學生」的評估能力，為AI和學生糾錯；台師大電機工程系副教授賴以威也指出，AI有機會成為能力強、知識傳遞快速的科任教師，而人類教師能花更多時間在陪伴學生、啟迪學生的好奇心。

均一教育平台負責人呂冠緯表示，根據可汗學院創辦人Salman Khan的觀點，2030年AI家教有望更加普及且更聰明，不僅能回答問題、暗示學生，甚至還具備教學時的同理心。

但生成式AI可能取代教師嗎？陳縕儂表示，當前生成式AI問題在於資訊上時常有偏誤，或給出未得到證實的答案。教師應當轉型為監督者，監督AI與學生的互動、在互動中為AI糾錯，讓學生也具備辨識AI答案的思辨能力。

陳縕儂指出，過去是單向性的教育，老師講解學生接收，學生也不習慣質疑老師，但未來的學生必須挑戰、質疑資訊的正確性。

賴以威說，未來AI家教有望走向客製化趨勢，精準蒐集學生資料、給予學科診斷，甚至進一步提供配套作法。AI會是強而有力的科任教師，傳遞良好且高效率的知識。

賴以威形容，未來人類教師和AI家教合作，會形同科任教師和導師間協力，人類教師將有更多時間陪伴、啟迪好奇心，過去的老師都是滿足知識進度，未來的教師能做過去比較難做到、比較少時間做的事。

但學界也呼籲，台灣仍需要相關政策和資源才能發展AI教育。陳縕儂說，旗下實驗室也想打造屬於台灣的GPT環境和系統，讓社會開源使用，但發現教科書的資料、網路開源並不多，且要人工蒐集資料非常辛苦，加上台灣的內容創作者仍比較保守，多不願將內容提供給AI作為訓練使用。

陳縕儂和賴以威均表示，希望台灣成立AI相關專責單位，進行資料蒐集、技術研發創新，且組織單位應由民間主導才會較有彈性和效率，但由政府給予支持。