賴清德：AI補位 「多一個助教、多一個老師」

你怎麼描述偏鄉？很偏、很可憐？在AI時代，偏鄉能被重新定義，成為科技與教育創新的基地。副總統賴清德說，偏鄉的學生少、教師員額也少，難聘到專科教師。但是，「人工智慧就是專科中的專科。」他表示，AI老師能夠補位，「讓每一個老師多一個助教，每一個學生多一個老師。」

均一平台教育基金會為高中以下學生打造線上學習平台，今起在台北華山文創園區舉辦為期三天的「2030教育AI年會」。民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲都受邀在各天論壇致詞，分享他們對台灣教育和AI趨勢的願景。

賴清德今全程參與，他表示，未來偏鄉教育會因人工智慧受衝擊或受益，關鍵在於師資培育；「班班有網路、生生用平板」的基礎建設完備了，下一步是備齊能夠善用線上工具的師資、開發與時俱進的課程。

賴清德指出，老師有AI協力傳遞資訊、提供學生個別化的學習內容，「省下的時間，能帶給學生更多幫助。」除了提升學生學力，也並重品格教育。

均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯表示，聯合報與願景工程基金會合作的「偏鄉教改難」專題報導，讓社會再次討論偏鄉缺老師的問題、關注偏鄉教育政策。他期待未來總統開創「教育AI工作圈」，整合民間團體、教學現場、學術機構、執政團隊。

「偏鄉是創新的起點」，呂冠緯舉例，第一所運用均一教育平台的學校，是台東縣延平鄉的桃源國小。這所部落學校的孩子竟然「超喜歡數學」，呂冠緯說，孩子不會騙人，當教育工作者善用科技，就成為東尼史塔克這樣的「鋼鐵人」，讓孩子不再害怕學習。

他也以Open AI設計的「蘇格拉底家教」為例，「不給學生答案、引導學生」的角色設定，在學生解一元二次方程式卡關時，不會生氣而是循循善誘。蘇格拉底家教告訴學生，「答案不完全正確，但越來越接近。」讓學生知道，犯錯也沒有關係。

教育部資訊科教司司長李政軒表示，「不希望老師為數位而數位」，未來政府將以「數位師資培訓工作坊」訓練老師的數位教學知能，並在這個月發布官方版「數位教學指引」，讓現場老師不會在數位教育藍海中迷航。

花蓮縣立三民國中校長林國源說，時代在改變，「人們更重視生命的幸福感。」他表示，當老師善用為台灣而教教育基金會（TFT）與麥肯錫顧問公司合作開發的平台，清楚記錄學生和同儕互動的情況，更容易意識到學生的社交困難，可以進一步安排學生參加童軍社。

林國源指出，AI和數位工具等創新投入，不只需要現場老師的配合，他期許未來總統促進公私協力，讓民間團體、企業一起「打群架」解決教學現場的問題。

前屏東縣教育處處長王慧蘭說，數位、雙語政策都很好，但是要考量偏鄉的人力配置，「都會一校上千人；偏鄉全校加起來十幾人。」卻要承接一樣的政策，需要有更多元專業的人力進到校園協力。