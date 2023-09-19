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大專校院性別友善宿舍蔚為潮流 教育部給規畫建議
大專校院學生會近年積極倡議性別友善宿舍，大學多因應時代開設男女混宿、男女同層居住等模式。政大本學期將「化南新村」改建成學生臨時宿舍，並開放男女學生組隊申請、可混宿。但近年大專校院也發生性別友善宿舍偷拍等爭議，教育部建議，大專校院可參考相關準則，留意淋浴間、廁所等空間規劃。
政大改建原教職員宿舍化南新村，開放男女學生自由組隊申請承租，同一戶可住8或10人，且男女開放混宿住同一間，創下大學宿舍首例，但也引發社會議論。政大學生會表示，宿舍是出於性別友善理念所設立，且學生會正推動於其他宿舍設立性別共融樓層。
大專校院近年呼應時代觀念轉變，中山大學自2017年起，即設置國內首個無性別宿舍；台灣大學也設置男女同樓層或同棟的性別友善宿舍，但近年也傳出性別友善宿舍發生盥洗間偷拍等爭議。
教育部今年四月已將「校園性別友善廁所及宿舍設置指引」發送各校，如大專校院每幢建物，應設置一處以上性別友善廁所。
但先前教育部也指出，性別友善宿舍「安全性」是公共空間設計考量重點，如在出入口處，須看見整體內部通道空間而無視野死角，以確保進入空間安全感。又出入口處應少使用封閉型門扇，且無論是否為性別友善宿舍或傳統單一性別宿舍，均須落實校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件防治。
教育部也表示，學校亦可參考內政部建築研究所「性別友善廁所設計手冊之研究」，公廁性別友善設計原則包括廁所空間安全性，採內部視界無死角、進出動線簡單設計；使用便器時隱私性，廁間採防偷拍、偷窺設施設計等，可做為學校設計性別友善廁所參考。
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