新北4特教師 獲教育部表揚

新北市鳳鳴國小特教老師劉義翔等4人獲教育部112年度優良特殊教育人員表揚，劉義翔說，偏鄉特教老師需要跨校服務，對體力、耐力是考驗，看見孩子殷切的學習渴望，一切付出都值得。

得獎者除劉義翔，還有新北特殊教育學校助理員許菁玲、土城國小特教老師徐意婷、莒光國小特教老師朱平瑜，許菁玲有護理專業背景，投入特教領域26年，總能預先察知特教孩子身體變化，她曾為照顧患癲癇學生，隨身準備氧氣瓶設備，她說，守護一個特教孩子等於幫助一個家庭。

許菁玲提到，有次學生因服用感冒藥，藥物副作用讓心跳加速，一度測不到血壓、脈搏，她立即將學生送醫，過程中，她發揮醫護專業，持續觀察血氧變化，一舉一動都是對學生的愛。

徐意婷則以創意教學方式為資優孩子設計自由創意的塗鴉黑板、專屬學習存摺。朱平瑜擔任資源班、資優班、資優方案的自然科任教師，服務不同類型特殊生，讓特教生、資優生都能參與科學競賽與展覽，獲得自我實現的成就感。

教育局長張明文說，為保障特教師生權益，108至112學年度各教育階段身障類特教班增加132班282名教師，特教教甄開缺每年持續增加4%正式教師，也規畫調整特教助理員薪資，投入更多資源支持特教師生。