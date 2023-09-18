聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北4特教師 獲教育部表揚

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北4名特教師獲112教育部優良特教人員表揚，左起為鳳鳴國小劉義翔、土城國小徐意婷、新北特殊教育學校許菁玲、莒光國小朱平瑜。圖／新北教育局提供
新北4名特教師獲112教育部優良特教人員表揚，左起為鳳鳴國小劉義翔、土城國小徐意婷、新北特殊教育學校許菁玲、莒光國小朱平瑜。圖／新北教育局提供

新北市鳳鳴國小特教老師劉義翔等4人獲教育部112年度優良特殊教育人員表揚，劉義翔說，偏鄉特教老師需要跨校服務，對體力、耐力是考驗，看見孩子殷切的學習渴望，一切付出都值得。

得獎者除劉義翔，還有新北特殊教育學校助理員許菁玲、土城國小特教老師徐意婷、莒光國小特教老師朱平瑜，許菁玲有護理專業背景，投入特教領域26年，總能預先察知特教孩子身體變化，她曾為照顧患癲癇學生，隨身準備氧氣瓶設備，她說，守護一個特教孩子等於幫助一個家庭。

許菁玲提到，有次學生因服用感冒藥，藥物副作用讓心跳加速，一度測不到血壓、脈搏，她立即將學生送醫，過程中，她發揮醫護專業，持續觀察血氧變化，一舉一動都是對學生的愛。

徐意婷則以創意教學方式為資優孩子設計自由創意的塗鴉黑板、專屬學習存摺。朱平瑜擔任資源班、資優班、資優方案的自然科任教師，服務不同類型特殊生，讓特教生、資優生都能參與科學競賽與展覽，獲得自我實現的成就感。

教育局長張明文說，為保障特教師生權益，108至112學年度各教育階段身障類特教班增加132班282名教師，特教教甄開缺每年持續增加4%正式教師，也規畫調整特教助理員薪資，投入更多資源支持特教師生。

教師

延伸閱讀

新北批圳溝髒亂全因不移撥 農田水利署：沒說不願移交

學族語是親師生每天功課 高雄興中國小獲教育部教學卓越獎

新北中和土地公文化祭 藝文展演活動今接力吸引眾多親子

巴西過期蛋引發食安疑慮 新北商家看法各有解讀

相關新聞

新北4特教師 獲教育部表揚

新北市鳳鳴國小特教老師劉義翔等4人獲教育部112年度優良特殊教育人員表揚，劉義翔說，偏鄉特教老師需要跨校服務，對體力、耐...

科教館與美國亞利桑那科學中心合作 推STEAM教育

台灣科學教育館今天與美國亞利桑那科學中心簽署合作備忘錄，未來雙方將建立國際化的交流互惠平台，並在展覽及STEAM教育密切...

夏日樂學3.1萬學子參與創新高 逾9成想再參加

教育部推動夏日樂學計畫，透過多元課程提升學習興趣，讓孩子們暑假學習不中斷，今年有1245校、約3萬1800名學生參加，參...

預先察知學生體況及時反應 新北特教助理員許菁玲獲優良特教表揚

教育部112年度優良特殊教育人員表揚，新北有4名特教人員獲獎，其中特殊教育學校助理員許菁玲能預先察知特教孩子身體變化，面...

九成家長認為遊戲場遮蔭不足 公民團體：規畫林蔭共存

各縣市近年廣設公園與兒童遊戲場，但許多家長反映，遮蔭性不足的酷熱環境，擔心孩子中暑與燙傷。還我特色公園行動聯盟調查，有高...

大專役男休學服役 暑假、寒假梯次申請時間流程出爐

民國94年次後義務役期恢復為1年，大學生可休學當兵，教育部近期發函各大專說明申請作業時程，暑假梯次為每年2月申請，寒假梯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦