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台中某國小爆體罰！教師不滿學生玩牌狠巴頭 1童放學還在頭痛

聯合報／ 記者趙容萱洪敬浤／台中即時報導
台中市某國小傳出男代課老師因不滿2名學生在打上課預備鐘後玩牌，以手刀打頭。情境示意圖。圖／Ingimage
台中市某國小傳出男代課老師因不滿2名學生在打上課預備鐘後玩牌，以手刀打頭。情境示意圖。圖／Ingimage

台中市某國小傳出男代課老師因不滿2名學生在打上課預備鐘後玩牌，以手刀打頭，其中一學生放學還在頭痛，男老師承認會改善，但家長們以校園暴力零容忍，今向學校投訴。對此，校長說明，男老師本學期才來，校方獲報立即啟動校安通報，並召開校事會議接案，並依法處理，若調查屬實，情節嚴重者可終止合約。

台中市教育局表示，有關台中市某國小男老師承認動手體罰學生一事，此案涉及不當管教行為，應依校園安全及災害事件通報作業要點及兒童及少年福利與權益保障法第53條規定，立即通報，至遲不得超過24小時。

家長投訴，這名男老師之前就有因為有學生上課時拿出東西出來影響教學，折斷學生的筆、丟筆、丟水壺，昨天還有2名學生因上課預備鐘已響，玩的牌未收好，遭老師「巴頭」，其中一名學生到放學還在喊頭疼，家長帶去驗傷，昨晚班親會上，男老師有承認動手，並表示改善，但暴力零容忍，已向學校陳情。

校長說明，這名男代理老師這學期才到校，以前在他校代理過程教學認真。開學至今二周，這學期巡堂時，男老師教學情況正常，今接獲家長投訴，有折斷筆、代班老師校方在今天接獲訊息後，立即啟動校安通報，並召開校事會議接案，並依法處理。

台中市 頭痛 教育局

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