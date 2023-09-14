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代理教師遭欠薪 周五到位
本報日前報導，全國中小學代理教師自今年八月起保障全年聘期，苗栗縣、基隆市等部分學校教師，疑因敘薪程序耽擱、中央補助款未到位，已被欠薪二個月。教育部長潘文忠昨表示，已指示國教署向各縣市了解狀況，為避免再次發生這種情形，已評估作為一一三年中央政府對縣市一般補助款的核定參考。基隆市、苗栗縣也允諾，明日下班前會將代理教師薪資匯入。
潘文忠表示，已指示國教署掌握各縣市狀況，後續將嚴正督導縣市，避免再次發生類似狀況，因此評估作為一一三年中央政府對縣市一般補助款的核定參考。
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