台灣文學的守護者！台南文化獎頒給高齡85歲張良澤教授

第12屆「台南文化獎」遴選結果出爐，由投身台灣文學教育逾半世紀、致力台灣文學資料收集保存，在台灣文學推廣之路上，具傑出成就與重大貢獻的張良澤教授獲得此項殊榮。文化局長謝仕淵親自拜訪祝賀，市府將擇期舉行頒獎典禮，公開表彰張教授的卓著貢獻，由市長黃偉哲市長親自頒發得獎證書和獎座。

文化局指出，張良澤為資深台灣文學研究者，專長研究台灣文學史、中國文學史、日本文學近代史、原住民文化等，曾獲台美基金會人文科學成就獎、國立台南大學傑出校友及國立成功大學傑出校友。張教授長期致力研究和典藏台灣文學相關文獻資料和作家手稿，被外界譽為｢台灣文學的守護者｣。

張良澤是戰後以華文寫作的第一代作家，致力於台灣文學、文獻、史料的收藏，從事日治時期台灣文學研究，發表多位台、日人作家、畫家、教育家的研究成果，使台灣文學研究免因政治因素而產生斷層。作為台灣文學教育先聲，投身文學教育逾半世紀，1970年起任教國立成功大學中文系，致力於推廣鍾理和、楊逵、吳濁流等多位台灣文學家作品，出版了《鵝媽媽出嫁》、《故鄉》、《泥沼中的金鯉魚》等，並命名為台灣鄉土文學叢書。

1978年後赴日，先後任教於筑波大學、共立女子大學，是第一位在日本大學開設台灣文學課程的學者，並與日本天理大學塚本照和教授共同創立「天理台灣研究會」。在日期間，曾多次赴美國、歐洲等地教學演講，宣揚台灣文學及台灣文化。

張良澤致力於日治時期的台灣文學資料收集保存，也是整理台灣文學作家全集第一人，編有《鍾理和全集》、《吳濁流作品集》、《王詩琅全集》、《吳新榮全集》等，並以出版方式推廣分享收藏之台灣文獻，如《日治時期繪葉書─台灣風景明信片》等多卷圖書，也曾協助創辦「鳳凰樹文學獎」、《台灣文學評論》雜誌，2020年獨力創刊《老人文學叢刊》，其於台灣文學推廣之路，獨領風騷。

評選委員認為，張良澤教授長期致力於典藏台灣文學相關重要文獻史料，整理維護台灣作家手稿、信件及藏書，傳承耕耘推廣台灣文學不遺餘力，如今已85歲高齡，仍為其堅持的理想持續奮進，獲頒本屆台南文化獎實至名歸。