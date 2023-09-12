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欠代理教師薪資／基市：借市府預算發放 苗縣：十月一次領

聯合報／ 記者趙宥寧邱瑞杰吳傑沐／連線報導

苗栗縣、基隆市傳出積欠代理教師二個月薪資，基隆市教育處表示，尚未收到中央補助款，決定改預借市府預算發放，代理教師應可在本周領到薪水；苗栗縣教育處則說，正透過各校薪資發放作業了解中。

基隆市教育處長劉美蘭坦言，一一二學年度合理員額代理教師薪資，來源是中央補助款，市府在九月一日收到核定公文，但補助款尚未撥入，已先行預借市府預算發放薪資，學校應可在本周收到市府經費，後續會再設法調整行政期程，維護老師權益。

苗栗縣也傳出代理教師的八至十月份薪資，將在十月份統一發放。據了解，因部分學校今年招聘狀況不如預期，多次辦理續招，招足教師時可能已過薪資發放作業時間點，教師才無法在九月初領到薪水，只能順延至十月初，一次性發放。

此外，苗栗縣獲國教署補助增置代理教師，卻傳出因縣府公文延誤，導致十三所偏鄉學校代理教師只能自八月廿一日起計薪。

苗栗縣教育處學務管理科長王芝翔坦言，偏鄉學校「總數」確認前，有學校聲請變動，導致公文時程被拖累，確實有檢討改善空間；但他強調，在八月份起聘敘薪日前，若有到校工作的代理老師，可由學校以代課費計算日薪補救。

教育部說，為補助各縣市實施完整聘期所需差額的五成經費，國教署已爭取行政院專款，並在八月廿二日請各縣市盡速彙整人數及經費，以核定協助經費。也發函各縣市，務必協助學校給付代理教師薪資，將請地方政府了解所轄學校撥付經費情形，並持續宣導應落實校內薪資撥付程序。

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