教團呼籲 私大訂定學雜費上限

明年二月起，政府每年補助私立大專校院學生學費三萬五千元，教育團體卻指出政府補助後，公私校學雜費仍有一萬三千元差距，尤其教育部投資公私校學生的經費，差距十倍以上，學費政策仍「為德不卒」。教團昨呼籲政府應從學生學雜費與教職員待遇齊一著手，消弭公私校差異，邁向高教公共化。

台灣私立學校教育產業工會昨舉行高等教育改革論壇，探討改善高教資源不均、改善高教勞動條件、公私校合併等主題。高教工會理事長周平稱，台灣高等教育出現「逆向分配」，越富有者能獲得經費更多，已違反公平正義，儘管政府日前提出學費補助，仍為德不卒。

私教工會監事會召集人陳秋瑩表示，檢視各校學生學雜費，公立大學每年學雜費約六萬二千元，私立大學約十一萬元，加上政府補助後，仍有一萬三千元差距，建議政府訂定私校學雜費上限，逐年補助私校生六千五百元學雜費，兩年內消弭公私校學雜費差距。

「有補助，大家必然會過得比較好」，台灣學生聯合會秘書長黃亭偉坦言，自己看學費選讀學校，但是若對照私校新聞系、公校法律系，學費至少差二倍，甚至有的私校買不齊統計軟體，期中考需輪流操作，反映出私校生學費繳較多，拿到資源卻較少的問題。

輔仁大學社會系教授戴伯芬提醒，學費在台灣是高度政治化的議題，當高教廉價辦學，難強化國際競爭力。她也指出，台灣高教資源不是缺錢，而是花太多錢蓋校舍等資本門，儘管私校學費補助有助弱勢學生求學，仍無法解決高教經費結構扭曲的問題。

民進黨立委范雲指出，依教育部一一○學年資料，政府投入台大、清大學生的經費是每人廿二萬元、成大及陽明交大是十九萬元，東吳卻僅一萬五千元、輔大僅一萬二千元，顯見公私立大學學生的差別待遇。

教育部表示，為縮小公私立大學教育資源差距，訂有獎勵私立大學校院校務發展計畫要點等計畫，一一一年核配五十八億餘萬元，引導私立大學提升教育品質。另就整體高教經費，高教深耕計畫第二期也較第一期成長一三四億元，達五年九七○億元，挹注更多資源協助大專校院辦學。