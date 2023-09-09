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科普閱讀力大賽　學生三個月平均讀18本、最愛動物書籍

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
計畫主持人台師大副校長宋曜廷表示，科普閱讀力大賽共有「前測、閱讀任務、後測」三階段。圖／台師大提供
計畫主持人台師大副校長宋曜廷表示，科普閱讀力大賽共有「前測、閱讀任務、後測」三階段。圖／台師大提供

國立台灣師範大學與國科會合作推動「科普閱讀力大賽」，參賽者在3個月內平均閱讀18.5本書，其中男性閱讀量比女性多。書籍中則以動植物書籍最受歡迎，其次是生態和生命科學以及天文地科。

科普閱讀力大賽今年邁入第四屆，台師大表示，今年擴充 「閱讀拉力賽」，將國際閱讀素養所重視的創造性閱讀融入賽制中，藉由兩位組員攜手合作，依據閱讀內容建立自己觀點、創造符合現實生活的解決方案。

計畫主持人台師大副校長宋曜廷表示，科普閱讀力大賽共有「前測、閱讀任務、後測」三階段，競賽組別以國小三年級至高中一年級共分七個組別，今年也擴大至海外辦理，參賽學校涵蓋香港與國內21個縣市，且本屆報名人數較上屆成長2倍、共525校參加，競賽累計達1.2萬人報名。

根據台師大統計，整體參賽學生平均閱讀本數18.5本，其中男性平均閱讀21.3本較女性15.8本多，而學生選書喜好方面，則以「植物/動物」、「生態/生命科學」及「天文地科」為三大類熱門選讀類別。

至於整體文章閱讀成果上，活動期間參賽者共完成3萬954篇文章評論；整體參賽學生平均閱讀本數為17.7篇，至於閱讀喜好則以「數學」、「植物/動物」、「醫藥心理」為前三大熱門類型。

全國賽獲獎的台東縣東海國中學生老師李彥穎表示，透過線上電子書借閱功能，學生可增加數位載具操作機會，進一步增進數位素養能力；獲得全國賽七年級組第三名花蓮縣立國風國中學生賴宣頤則說，參加兩屆比賽後閱讀能力、閱讀廣度均提升，前測時看不懂的文言文題目，藉由比賽閱讀書籍，後測時則幾乎能讀懂。

區域賽東區八年級組第四名台東縣立東海國中學生周詠璇則表示，競賽書籍的讀後評量摘要題跟會考題目類似，都是先閱讀長文後找出重點，能幫助訓練關鍵抓取能力。

台師大

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