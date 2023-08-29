從黑手當到博士校長 他獲領導卓越獎
教育部昨公布校長領導卓越獎名單，斗六家商校長許永昌在國中畢業後，到機械工廠當學徒二年，從「黑手學徒」，搖身成為「博士校長」，且擔任校長後以自身經驗使學生成為技藝競賽常勝軍，成為獎項的亮點。
今年共有六十三位校長獲各界舉薦參加複選，共廿位校長獲獎，其中斗六家商校長許永昌的經歷備受矚目。自幼在單親家庭長大的許永昌，國中畢業曾經中斷學業兩年，到機械工廠當學徒，根據許永昌以往受訪的內容，他經常向廠內的資深師傅們提問，甚至問到師傅認為他已經學會技能，請他不要再問了。
就因這種「求知若渴」的態度，不少人就鼓勵許永昌應回學校唸書。於是他放下手中的機具，報考三重商工進修推廣部模具科，下班後從工作地點新莊搭著公車到三重上課；後來保送台師大工業教育系，從黑手學徒成為博士校長，擔任校長後以自身經驗，帶領老師一起努力，使學生成為技藝競賽常勝軍。
另外獲獎的校長還包括南新國小校長莊政道，他四處奔走募資，在全校師生和家長努力下，成功設置「水牛城堡特色遊戲場」，讓學生在設計完善的遊戲場中開心學習，成功帶領師生，翻轉東石國小和南新國小兩所百年老校。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言