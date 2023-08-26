地球科學奧林匹亞傳捷報 我國摘4金3銀1銅、世界第2
我國參加第16屆國際地球科學奧林匹亞競賽今（8/26）傳來捷報，32個國家、179名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得4金3銀1銅，國際排名第2名，並於國家團隊野外考察項目中獲1金1銀佳績。
教育部表示，個人賽事方面，代表隊4位金牌獲獎者分別為建國中學學生何亮宏，個人排名第1名；台南一中學生吳俊賢，個人排名第5名；以及建國中學學生陳宥潾，個人排名第6名；楊爵禧個人排名第17名。
教育部也指出，3位銀牌獲獎者，分別為台中一中學生陳宥勳、高雄中學學生陳柏宇及花蓮中學學生楊佾；1位銅牌獲獎者為師大附中學生張嘉宸。
根據統計，我國去年獲得2金5銀1銅，於34個參賽國中排名第4；前年則獲得4金1銀佳績，於33個參賽國中排名第一。
教育部指出，本屆賽事以線上賽辦理，各國於國內尋覓符合大會規定的場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。我國代表隊由國內大學逾10名教授、學者組成輔導團隊培訓，經歷全國初選、選拔營、決選營等，於全國92所學校、498名學生當中選出8名學生代表參賽。
建中學生何亮宏就讀數理資優班，他表示，地球科學是重視實作的學問，在培訓過程中有許多野外考察與實作課程，更能進一步了解書中的知識；在培訓過程中結交不少好友，雖然彼此競爭，但仍不吝交流意見，並於過程中持續進步。
何亮宏也表示，平常即喜歡挑戰自我極限，最大樂趣就是廣泛發掘潛能及興趣。於比賽過程中心態也變得更堅強，且如何在有限的期間內將每件事做到相對完善，取捨亦十分重要。
教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲競賽金、銀、銅牌獎學生，可保送大學學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。
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