地球科學奧林匹亞傳捷報　我國摘4金3銀1銅、世界第2

我國參加第16屆國際地球科學奧林匹亞競賽今（8/26）傳來捷報，32個國家、179名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得4金3銀1銅，國際排名第2名，並於國家團隊野外考察項目中獲1金1銀佳績。

教育部表示，個人賽事方面，代表隊4位金牌獲獎者分別為建國中學學生何亮宏，個人排名第1名；台南一中學生吳俊賢，個人排名第5名；以及建國中學學生陳宥潾，個人排名第6名；楊爵禧個人排名第17名。

教育部也指出，3位銀牌獲獎者，分別為台中一中學生陳宥勳、高雄中學學生陳柏宇及花蓮中學學生楊佾；1位銅牌獲獎者為師大附中學生張嘉宸。

根據統計，我國去年獲得2金5銀1銅，於34個參賽國中排名第4；前年則獲得4金1銀佳績，於33個參賽國中排名第一。

教育部指出，本屆賽事以線上賽辦理，各國於國內尋覓符合大會規定的場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。我國代表隊由國內大學逾10名教授、學者組成輔導團隊培訓，經歷全國初選、選拔營、決選營等，於全國92所學校、498名學生當中選出8名學生代表參賽。

建中學生何亮宏就讀數理資優班，他表示，地球科學是重視實作的學問，在培訓過程中有許多野外考察與實作課程，更能進一步了解書中的知識；在培訓過程中結交不少好友，雖然彼此競爭，但仍不吝交流意見，並於過程中持續進步。

何亮宏也表示，平常即喜歡挑戰自我極限，最大樂趣就是廣泛發掘潛能及興趣。於比賽過程中心態也變得更堅強，且如何在有限的期間內將每件事做到相對完善，取捨亦十分重要。