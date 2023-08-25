明道大學退場自救會盼絕處逢生 教育部：無復辦空間
明道大學教職員工與自救會今北上召開記者會，稱已有上市櫃公司欲捐資3.36億，盼教育部網開一面讓學校自救。但教育部回應，依照私校退場條例，無賦予停辦退場學校恢復辦學的空間。
明道大學今年六月初由私校退場審議會認定改善未果，於112學年停招，該學年結束、明年7月31日正式停辦退場。但教職員工不放棄生機，今天北上召開記者會，稱上市櫃公司研華集團願捐資3.36億，學校有望永續經營，盼教育部網開一面，也盼總統蔡英文出手相救。
但教育部指出，明道大學過去因財務顯著惡化，於去年私校退場條例上路前就已列為專案輔導學校，也多次督促學校積極補足財務缺口，但始終未改善。
教育部表示，去年退場條例上路後，再給予學校改善期至今年5月31日，期間董事會和部分教師多次出示民間企業的捐資承諾書或合作意向書，但直到改善期屆滿都未看到資金挹注，因此依法令學校112學年起停止全部招生，112學年度結束時停辦，且私校退場條例沒有賦予停辦退場學校恢復辦學的空間。
教育部表示，大學辦學除需有校地、校舍、設備、師資外，更需有穩定資金持續挹注。以大學連續招生4年為例，至少也需正常維運8年以上，才能讓所招收的學生如期畢業，亦即學校營運除補足短期財務缺口，還需能長期維持校務營運，才能保障學生受教權益和高教品質。
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