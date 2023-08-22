從竹筷看永續 嘉義輔仁中學 SDGs營隊 學習解構問題

嘉義輔仁中學日前為高中生舉辦「魔法報紙營—SDGs永續行動家」營隊，學員之一的高三信班沈奕傑說，沒想到一雙竹筷的碳排量高達18.2公斤！多數學生是第一次使用Canva編輯電子報，大夥都說，「軟體很容易上手功能又多，好想全部都學會」。

輔中教務主任陳瓊慧指出，這是該校第一次為高中生舉辦「SDGs營隊」，除了想讓學生深入認識SDGs（聯合國永續發展目標），更希望學生學習版面編排技巧，高三時就能運用所學做出有內容、版面好看的學習歷程檔案。

受邀授課的聯合報寫作教室講師黃子芸表示，SDGs是近幾年校園開始關注的議題，營隊的目標就是讓學生認識SDGs，「當他們體會SDGs是生活中處處可遇的現實問題，才能培養學生解決問題的能力。」

黃子芸發現，雖然有些學生聽過SDGs，卻多是理解過於片面，但解說、引導後，他們就能舉一反三的剖析問題，並學習跳脫框架，提出更深入的看法。