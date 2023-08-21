用眼睛聽演唱會 手語表演者崛起
在文化平權的趨勢下，音樂會和劇場表演都需要手語表演者，讓聾人也能欣賞表演藝術，因此近年在演唱會上，用手語翻譯歌詞、以身體搖擺呈現節奏，或劇場手語翻譯等觀念與方式，逐漸被引進台灣。
「聾人是可以聽演唱會的」。出身聽障家庭的廖曉彤，視手語為母語，她抱著想讓父母體驗女兒工作的心情，發起「聲音藏在」計畫，舉行公益共融音樂會，透過手語表演家傳遞音符，邀聾人和聽覺正常的「聽人」一起聽音樂會。
由於手語表演者除用手語翻譯歌詞，還得融入音樂的旋律並符合歌曲意境，例如曾參與音樂會的公視手語主播牛暄文於排練時，會由兩位聽人協助聽不到的他，感受歌曲意境，透過碰觸喇叭震動感受歌曲的節奏。廖曉彤希望未來台灣的演唱會，也能像美國安排手語表演者，讓聽障者 享受音樂。
莫比斯圓環創作公社三年前推出「大象飛過我的耳朵」文化平權計畫，引進視形傳譯員培訓系統，今年更邀請美國表演藝術口譯機構總監凱文擔任講師，為十位手語翻譯和四位聽障學員進行「劇場視形傳譯員」培訓。凱文表示，相較於一般手譯，視形傳譯須具備劇場詩意性與畫面性、以及更大的手語運用空間與劇本轉譯能力。
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