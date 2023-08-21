本土語必修催化 手語社東山再起

高中手語課必修逆勢夯，將手語結合熱舞的高中手語社屬表演型社團，卻受新冠疫情與新課綱衝擊，反掀倒閉潮；但有高中校長分析，各校表演性社團都經營得很辛苦，或許藉手語必修催化，手語社有望東山再起。

四十五年歷史的成功高中手語社，今年四月才傳出要收攤，但有兩名高一生願留下，讓手語社續存。成功高中手語社長林同學觀察，受新課綱及疫情取消實體活動，社團無法團練與成果發表，二○一九年、第四十一屆手語社有十餘位社員，疫後只剩個位數，表演性質社團快被消滅；但他充滿信心地說，十人有十人的排場，兩個人也可以有魅力，成發可與友校手語社聯合舉行。

景美女中手語社新學期僅剩四名高二社員，正努力向高一招手。景美女中手語社長蕭同學表示，學生選社團一定優先評估課業，若想拚頂大，絕不會加入表演社團，想在高中留下美好回憶者才考慮加入；對她而言，加入手語社後增加表演機會，練習表情管理，打算把這段美好轉變，寫進自己的學習歷程檔案。

中山女高手語社日前才受邀在文化幣活動中表演，蔡英文總統也是座上賓，卻也面臨招生危機。中山女高手語社前社長陳亮今表示，五年前，一屆約六十幾人，現在幹部僅剩下五人。她觀察新課綱上路後，不少同學加入學術性社團，但表演性社團有展現兼顧課業、社團優勢，若能自己辦成果發表，可展現領導與解決問題能力，更具亮點。

桃園市陽明高中手語社近年也宣告倒社，陽明高中校長林裕豐分析，手語是世界溝通語言，學生選修手語有助提升溝通力，當表演性質社團經營遭遇困難之際，或許可藉手語必修課，讓手語社回歸。