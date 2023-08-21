高中台灣手語課夯 快開學找嘸師

高中本土語自一一一學年起列為必修，不少學生選讀母語的「台灣手語」，但手語師資占本土語師資不到百分之五，不少學校於開學前一周仍找不到手語老師，恐只能靠直播共學救急。審計部決算報告就點名文化部未落實管考、教育部未訂定閩東語及台灣手語師資培育及聘用辦法，應擴充培訓量能支應師資需求，達國家語言傳承復振目的。

本土語包含閩南語、客語、原住民族語、閩東語、台灣手語，學生可自由選修。高中教師透露，不少學生因國小學六年閩南語，且學漢字、羅馬拼音難度較高，因此改選台灣手語；據統計，一一一學年全國五百多所高中職，扣除一五○所高中職因課程規畫、師資難覓等因素，未在高一開本土語課，共有二○二校開設六二一個手語班別。

但據教育部統計，全國二一三八一名本土語教學人員中，閩南語一三一七四人最多，客語五○三二人次之，台灣手語僅一○五一人、不到百分之五。一位不具名的高中教師指出，儘管選修手語人數多，但各校每周僅一至二節課，鐘點費一堂僅四二○元，手語教學支援人員難尋，在職教師培訓後也不一定有能力教，部分學校快開學，仍找不到老師。

台南一中上學年共九十六人選台灣手語，新學年有一一五人選修，將增一班。大學在手語社打下基礎，後經增能培訓成為手語教師的台南一中手語教師黃素禎受訪表示，學生多反映想學新語言，一年學習卻有限，除打手語自我介紹、簡易紙筆測驗，多數課程為介紹聾人文化。

成功高中有六六七人選閩南語最多、七十九人選手語次之，成功高中校長孫明峯分析，手語翻譯讓各界看見語言多樣性，學生於國小時普遍學過閩南語、客語，基本溝通沒問題，自然會想選「第二語言」。台東女中選修手語人數略增，東女校長王垠也說，只要學習動機強烈，從零開始學的表現也不錯。

教育部表示，國教署已召集各地方政府盤點各校師資需求，也開放本土語教學支援工作人員媒合平台，確保校校均可順利開課；部分學校因地處偏遠，或是因區域語言特性而不易覓得師資，也提供直播共學作為備援機制。