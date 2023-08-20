學膩閩南語、不想寫拼音 高中手語課逆勢夯！師資卻跟不上

高中本土語自111學年起必修二學分，卻有不少學生選修非母語的「台灣手語」，又因手語師資占本土語師資不到5%，距開學只剩一周，仍有學校找不到手語老師，開學恐怕只能靠直播共學救急，學習品質堪慮。審計部決算報告也點名文化部未落實管考、教育部未訂定閩東語及台灣手語師資培育及聘用辦法，應擴充培訓量能支應師資需求，才能達成國家語言傳承復振目的。

本土語包含閩南語、客語、原住民族語、閩東語、台灣手語，學生可自由選修，每周至少一節課。據高中教師透露，不少學生因國小學六年閩南語「學膩了」，又因閩南語要學漢字、羅馬拼音難度較高，因此改選台灣手語，寧可從零開始學。

據統計，111學年全國500多所高中職，扣除150所高中職因課程規畫、師資難覓等因素未在高一開本土語課，以台灣手語來說，全國共有202校、實際開了621個班，平均一校設一至三個班。

台南一中上學年有96人選台灣手語，新學年有115人選修，將增一班。台南一中手語教師黃素禎是校內特教老師，大學在手語社打下基礎，後經增能培訓成為手語教師。她表示，修課學生多反映想學新語言，但一年學習有限，除了打手語自我介紹、簡易紙筆測驗，很大部分擺在介紹聾人文化，也曾邀請聾人老師入班分享，盼讓學生學會尊重多元族群。

台北市成功高中有667人選閩南語最多、79人選手語次之，成功高中校長孫明峯分析，手語翻譯讓各界看見語言多樣性，學生國小普遍學過閩南語、客語，基本溝通表達無太大問題，自然會想選「第二語言」。

中山女高將本土語必修開在高二，有499人選讀閩南語、190人選讀手語，校長張云棻分析，無論是疫情記者會，又或是各類重大場合，皆能看見手語翻譯員，學生多接觸一種語言，也多一份機會；台東女中新學年選修手語人數也略增，東女校長王垠也說，只要學習動機強烈，從零開始學也能有不錯表現。

但據教育部統計，全國2萬1381名本土語教學人員，又以閩南語1萬3174人最多，客語文5032人次之，台灣手語僅1051人、占不到5%。

一位不具名高中教師指出，儘管選修手語人數多，但各校每周僅一至二節課，鐘點費一堂僅420元，除非四處兼課，否則時間既破碎又不划算，手語教學支援人員難尋，且高中生又不好教，多數教支人員都往國小移動，在職教師培訓後也不一定有能力教，還有學校快開學了仍找不到老師。

另一位不具名高中教師則說，手語教支人員分為聽人與聾人，曾有學校請聾人教師授課，卻因無法難與學生溝通，校內又無協同人力，只教了一學期後就退出，「對老師很傷」。他提到，儘管國教署說可以找協同教師，但懂手語的協同教師，又要從哪來？

教育部表示，國教署已召集各地方政府盤點各校師資需求，也開放本土語教學支援工作人員媒合平台，確保校校均可順利開課；部分學校因地處偏遠，或因區域語言特性而不易覓得師資，也提供直播共學作為備援機制。