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代理教師逾13％ 市府拚降至8％

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市今年率先六都保障代理教師完整聘期，不過截至去年底，全市代理教師仍占教師總數達13.44%，高於法定編制8%上限，此外，桃園公立高中合格教師比率約70.85%，也未達法定85%標準，引發民代和教團質疑。市府教育局昨表示，將持續辦理新進老師甄選、增加師培公費生等機制，目標今年將代理教師比率降至10%，2至3年內達成8%。

桃園今年實施公立國中小及幼兒園「代理教師全聘期」政策，後續不只五都跟進，中央也修法自8月起給予全國各縣市代理教師完整聘期。雖代理教師權益提升，但審計處發現，去年度全市代理教師比率仍達13.44%，僅較前年的13.95%微幅下降。

其中，去年高中代理教師比率達14.7%、國小14.6%、幼教13.34%、國中10.24%，都高於法定編制8%上限；此外，依高級中等學校組織設置及員額編制標準規定，公立學校合格教師比率應達85%以上，去年桃園公立高中合格教師比率卻僅約70.85%，也未達法定標準。

議員許家睿表示，桃園學齡人口持續不斷增加，都會區學校除面臨總量管制以外，陸續有增班、分班的需求，合格師資明顯跟不上教育需求，市府除提高代理教師待遇留住人才，更應持續提升合格教師員額，避免未來城鄉教育資源不均情形愈益嚴重。

議員凌濤說，桃園是少數人口正成長的縣市，特別某些重劃區、新興區學校必須增班，考量特殊科目教師的即時需求，代理教師比率稍微偏高還算合理，但也盼望教育局能逐年符合教育部標準。

桃園市教師會理事長陳俊裕表示，桃園實施代理教師全聘期後，老師們福利提升，卻也使代理教師變得比以往更難考；108課綱實施後，大量校定課程與選修課程的開設，都需要專業而穩定的師資進行課程研發，桃園更應努力補足應有的教師缺額。

教育局表示，已朝透過新進教師教甄、介聘引才及增加師培公費生等機制逐年降低代理教師比率，期能2至3年內達成教育部所訂8%的目標，今年度桃園市也在國小部分招考超過800位新進教師，開缺人數是近20年來最多，如全數報到將可降低2%代理比率。

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代理教師 桃園 教育局

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