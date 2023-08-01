學校退場／待安置學生 憂課業銜接、環境適應

台灣首府大學今天正式退場，學生自救會長、休閒研究所碩一生陳建良堅持在原校畢業而拒絕安置，被迫退學；另外，環球科技大學、明道大學、大同技術學院經教育部審議退場，今起新學年停招、明年七月停辦，上千名學生待安置，惶恐不安。

台灣首府大學二○○○年創校，前身是致遠管理學院，全盛時期的學生超過九千人，受少子化衝擊，積極招收陸生、外籍生都沒挽回頹勢，近年又受疫情影響，無力負擔資金缺口，去年五月停招、七月停辦、九月列為專輔學校，今年七月底退場，末代畢業生有一八七人，在校生四十人多由教育部協助轉學。

不過，陳建良等人不滿去年學校遭勒令停辦，組自救會抗爭。他說，能感受到學校經營的困境，但他是在地人，也有工作，因此不願被安置至其他學校，想不到最後「被迫退學」，自己受教權遭剝奪、求學生涯被迫中止，是學校退場下的犧牲者。但校方表示，曾告知相關權益，對陳等人的遭遇很遺憾。

另外，環球科大由雲林前縣長許文志於卅二年前創辦，學生數曾達九千人，目前在學生一○七六人，約六百人明年畢業，包括逾四十六名身障生在內的四百多名學生需安置。大二生沈冠豪是重度腦性麻痺，生活無法自理，原本在校有專人協助、不必擔心生活瑣事，他擔心新學校沒人協助，也憂心課業銜接及重新適應環境等問題，非常憂慮不安。

環球科大校地屬台糖所有，學校擁有地上物，教育部及雲林縣府將於八月七日會勘，討論未來使用方向。許文志曾在董事會中提案，建議教育部能協調中央與縣府，由台糖主導規畫校園使用計畫，依私立高級中等以上學校退場條例規定轉型。

彰化明道大學有約七百卅名學生，境外生一○九名，將由教育部安置。校方積欠教職員六個月薪資，二到六月由前董事會負責，七月薪資由教育部「退場基金」墊付。嘉義大同技術學院有一七六名學生在下學期要安置，教師廿六人、職員卅一人失業，退場基金初估墊付一點七億元。