新聞眼／學校退場 安置保障學生利益？形同放生

私校退場一波波，教育部聲稱轉學安置能夠保障學生最佳利益，事實上卻是將學生推進高休退學率的萬丈深淵。少子化不可逆，學生的求學路也不可逆，私校退場條例充其量只是「治標不治本」的拖延戰，安置學生數據被審計部公開就證明最佳利益說淪為一派胡言，弱勢生更難靠教育翻身了。

教育部每年都會核定大專校院招生名額，卻未盡到警告義務，學生若未自行上網查詢，恐誤觸「退場學校地雷」。當學生信任教育部把關私校辦學品質，滿懷憧憬地展開大學生活，沒想到讀不滿四年就被強制轉學，令人不勝唏噓。

不論學校因資金不足主動停辦或遭無良董事會圖謀校產刻意辦倒，過去幾年退場學校學生的訴求都是「原校畢業」，無奈教育部未曾聽進學生心聲，強制轉學讓「弱轉弱」的學生進入命在旦夕的專輔學校，反而推向另處深淵。

私校退場條例今年五月上路，教育部盼藉專法把關私校退場，但學生安置問題未被實質解決，僅讓學生安置多一年緩衝。若學生已幸運讀到大三、四，雖會失去母校，至少能原校畢業，大一、二學生學涯則受嚴重衝擊，不只求學路艱難，若因此無法取得大學學歷，求職路跟著陪葬。

明道大學、環球科技大學、大同技術學院等三校將依私校退場條例於今起停招、明年停辦，估計有一一二○名學生待安置。

既已有超過三百名安置學生休退學的前車之鑑，教育部若仍不思檢討，休退學悲劇只會不斷重演，一千多名待安置學生的未來恐因此更為艱辛。