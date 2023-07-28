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中市3公托8月招生 預計收托116名嬰幼兒

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為讓幼兒得到更多照顧，中市府持續推動「公托倍倍增」計畫，減輕年輕人負擔。圖／台中市政府提供
為讓幼兒得到更多照顧，中市府持續推動「公托倍倍增」計畫，減輕年輕人負擔。圖／台中市政府提供

台中市社會局今日公布新開辦3間公托最新招生資訊，包括烏日三和公托、北屯北興公托及新社公托，預計收托116名嬰幼兒，8月陸續辦理招生說明會，歡迎符合送托資格的家長登記報名。

社會局表示，為讓幼兒得到更多照顧，市府持續推動「公托倍倍增」計畫，台中公托月費更是全國最低，公托月費7000元，托育補助5500元，家長每月只需要負擔1500元，減輕年輕人負擔。

社會局指出，台中市公托採日間托育，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助；凡設籍台中市0至2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，弱勢家庭優先收托，且最近一年綜合所得稅率未達20%者即符合收托資格，均可報名登記。

中市烏日三和公托、北屯北興公托及新社公托8月陸續辦理招生，預計收托116名嬰幼兒，各托嬰中心將依收托名額及優先序位辦理公開抽籤，抽籤結果公布於公托臉書粉絲專頁，並通知錄取家長送托。

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