中市3公托8月招生 預計收托116名嬰幼兒

近期傳出頂尖大學國立陽明交通大學、清華大學找上新竹女中、新竹高中洽談改隸為附中，其中又以陽明交大與竹女合作進展最為具體，但「強強聯手」消息一出，卻引起許多校友跳腳，痛批「竹女百年校慶在即，迎來的卻是滅校大禮！」 陽明交大副校長陳永富說，培養女性STEM人才是世界趨勢，希望以陽明交大固有的理工醫學領域優勢與竹女合作，雙方成立科學家學程、生醫學程、國際菁英學程，並且銜接大學部國外雙聯學位，絕對不會有更動「新竹女中」四個字的想法。

2023-07-28 08:00