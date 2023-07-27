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佛光大學推國際雙聯學制 四年內有望拿台美雙學歷

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
佛光大學推動雙聯學制，讓學子無後顧之憂出國圓夢。圖／佛光大學提供
佛光大學推動雙聯學制，讓學子無後顧之憂出國圓夢。圖／佛光大學提供

112升大學分科測驗考試明天放榜，佛光大學今天（7/27）表示，考量到賦予學生學習彈性、國際接軌，佛大推動以學院為核心的課程模組，開放每一位新生自主規畫大學四年選課藍圖，修遍全校課程、充實夢想。

佛光大學近年推廣雙聯學制，2022年再與德州健康與科學大學簽訂雙聯學位協議書，既有合作學校達四間，積極推動學生國際移動力、培養世界觀。

佛光大學指出，學生有機會於四年內同時取得台美雙學歷，學費、生活費加總不需百萬。弱勢生若想出國交換、取得雙聯學位，佛大也有多元的補助方案，包含弱勢生機票補助以及部份的生活費提供，讓學子無後顧之憂圓夢。

佛光大學結合佛光山系統範圍涵蓋全球，包含美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等五區六校或教育中心，讓大學教育不再框架單一地區或校園，學生也有更多元學習的選擇機會。

佛光大學「國立大學品質，國立大學收費」政策亦上路多年。佛大表示，除了多元獎學金外，對於弱勢家庭更有助學機制，包含工讀助學金、弱勢助學金、校內獎助學金等。其中「小藍鵲」弱勢就學計畫連年拿到教育部最高額補助，透過輔導機制，陪伴著需要支持的弱勢生。

此外，為栽培在地優秀體育生，佛大今年推出的「運動與健康促進管理學士學位學程」，透過一貫化培養體壇新血，打造多元體育人才養成機制，希望透過與在地連結提供有體育專長的學生一個安心的就學環境，扎根體育人才。

佛光大學推動學生國際移動力，培養學生世界觀。圖／佛光大學提供
佛光大學推動學生國際移動力，培養學生世界觀。圖／佛光大學提供

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佛光大學 體育

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