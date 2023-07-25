預警學校不得參與分發安置 教團籲：補助學生交通費
教育部近日預告修正相關辦法，「預警學校」將不得擔任分發學校，避免學生面臨再次分發的狀況。教育團體評析，排除預警學校是可以接受且負責的做法，但勢必會增加學生交通費支出，建議教育部透過退場基金增加補助學生交通費用。
教育部規定，若學校停辦退場，辦理學生分發作業時，除了選定與停辦學校同一級或臨近縣市之同級、系（所）群科學校為原則，另為維護學生就學權益，則不得選定「專案輔導學校」為分發安置學校。
但實務上，儘管分發當下安置學校非專輔學校，卻因少子化出現過幾年仍被列專輔的情況，如109年稻江管理學院為例，當年承接安置學校卻有本月底即將停辦的台首大，以及明年七月停辦的大同技術學院。
為避免二度安置的狀況，教育部近日公告擬修正「專案輔導學校停止全部招生後停辦時仍在校學生分發辦法」第四條，擬將「預警學校」列為不得分發學校。
私校工會副理事長尤榮輝表示，教育部基於維護學生受教權，修改辦法排除預警學校可以接收退場私校受安置學生，是負責任的做法，但也會增加學生交通費支出，建議教育部考慮透過退場基金增加補助學生交通費。
尤榮輝也說，將學生安置到更好的學校有利學習，但對退場私校學生也形成挑戰，建議受安置學生珍惜機會並更加努力學習，而學校也應妥善照顧好安置生，輔導克服困難並順利畢業。
高教工會秘書長陳尚志也認為，禁止安置到預警學校應是對的做法，安置上主要仍以學生狀況和需求為考量，如果學生生活、交通可以負擔，就不應該以「是否和原學校同等級」為理由排除，畢竟教育是要有教無類。
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