教育部規畫公幼延長照顧 私幼批騙票
教育部長潘文忠昨宣布，將向行政院爭取約十億元預算，計畫以定額方式，協助公立學校附設幼兒園於平日課後及寒、暑假期間延長照顧服務，最快一一二學年度第二學期上路。教團對此表示支持，但也提醒應避免家長將「親職外包」；私幼業者則怒批，是在討好家長，騙選票，不該講政府補助，應要講全民埋單。
公幼作息多比照國小校園，平日下午四時放學，寒暑假也無收托，若要延長照顧，收費依開班成本自行訂定，若僅個位數學生上課，家長負擔沉重。台南市教育局長鄭新輝昨在全國教育局處長會議中提案，盼政府予以補助，中央與地方一同分擔。
潘文忠當場允諾，將朝各園開辦課後服務方向給予協助，同時採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣的費用，不足處由教育部與地方政府共同編列經費協助。
全教總幼教主委楊逸飛表示，補助公幼立意良善，但建議訂出審查機制，如要出示工作證明，而非將親職教育外包。另要考量幼兒園人力，並留意特殊生比率。
中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣則批該政策其實是全民埋單，台灣少子化嚴峻，政府卻反其道而行擴充幼教量能，甚至藉推動準公共收攏私幼，淪全國幼教最大收購集團。
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