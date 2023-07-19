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教育部再釋利多10億 公幼家長寒暑假照顧獲補助

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今在全國教育局長會議中提案，建請中央對就讀公幼家長於寒暑假期間，能提供育兒津貼或比照非營利幼兒園收費額度，獲教育部長潘文忠允諾。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今在全國教育局長會議中提案，建請中央對就讀公幼家長於寒暑假期間，能提供育兒津貼或比照非營利幼兒園收費額度，獲教育部長潘文忠允諾。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天在全國教育局長會議中提案，建請中央對就讀公幼家長於寒暑假期間，能提供育兒津貼或比照非營利幼兒園收費額度，以減輕家長負擔並均等照顧每位幼兒。教育部長潘文忠表示，正研擬協助，補助費用約10億元，預計納入明年預算。市長黃偉哲認為有助於提升公幼競爭力。

潘文忠也允諾，教育部將朝各園在寒暑假開辦服務的方向並給予協助，同時採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣的費用，希望從明年開始，持公立幼兒園開辦服務，並減輕家庭經濟負擔立場，提供幼兒更優質的教保服務。

市長黃偉哲獲知訊息後，感謝中央大力支持，認為對公幼招生及就讀公幼的家長是好消息。他說，

台南市視這次會議唯一為延長照顧補助發聲的縣市政府，1年多來持續為就讀公幼的家長積極爭取寒暑假期間的育兒補助，也主動編列預算提供公幼延長課後照顧到6點、每小時少於50元、1人即開班、寒暑假也服務等措施，以減輕家長育兒負擔。

黃偉哲說，因相較於非營利、準公共等幼兒園無寒暑假，家長每月繳費有政府補助，因此不會超過3000元，但就讀公幼的家長於寒暑假期間卻需自費照顧，未能享有相應的補助，相對負擔較重，也讓公幼招生處於劣勢。如今中央願意採納市府的提案，對公幼招生及選擇公幼的家長都是一大利多。

教育局長鄭新輝說，南市教育局自今年7月起，在市長的支持下，由市府自籌經費補助各公幼辦理延長課後照顧服務到6點，每小時需支付至多50元，每日2小時至多100元。寒暑假期間，每日8至10小時，1個月家長也須自付9000多元，但非營利或準公共幼兒園因無寒暑假，因此每月只需負擔不到3000元，兩者差距大，並不合理，因此才提案請中央針對就讀公幼幼兒，於寒暑假期間能發給家長育兒津貼或比照非營利幼兒園的就學補助方式，每月家長僅需負擔2000元，差額由政府補助，以符合均等照顧、公平對待原則。

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公幼 育兒津貼 幼兒園

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