13萬公幼家長有福了！ 課後照顧擬採定額補助最快明年2月上路

公幼收費若計入課後留園、寒暑假照顧費用後，恐比準公幼收費還高，曾有教團統計，公幼每年收費達到7.2萬元，竟是準公幼的1倍。為減輕13萬名公幼幼童家長負擔，教育部長潘文忠今天指出，公幼家長寒暑假育兒負擔重，現正彙整相關縣市推行經驗，未來擬以定額方式，讓家長在減輕且可負擔的範圍，由教育部編列經費給地方政府，並依地方政府財力負擔共同分擔，最快112學年度第二學期（明年2月）上路，粗估經費要10億元，將向行政院爭取。

教育部今天舉行全國教育局處長會議，台南市教育局長鄭新輝提案，公共化幼兒園政策上路後，非營利、準公共增加，導致公幼優勢不再，經檢視發現二關鍵，包含課後留園時間，非營利跟準公共可以到六點，公幼只能到四點或到五點半；另一個關鍵是寒暑假，若就讀非營、準公共無分寒暑假，每月負擔不超過3000元，但就讀公幼者，若要自己帶或送去安親班卻無半毛補助，送去公幼一天9小時要450元，一個月恐破萬，他直言「聰明人應該很清楚，用小腦想應該也知道」。

鄭新輝說，公幼招生確實有些困難，哪怕環境好、師資優，仍難抵抗選擇離家近、負擔少的幼兒園，基於均衡照顧公平對待，每位家長都應該接受到平等待遇。他建議，公幼若寒暑假在家自己帶，也應發放育兒津貼；若寒暑假到公幼，也應該比照非營利，每月付不超過2000元，其餘差額比照非營利，由中央與地方一同分擔，才能符合公平對待的原則。

潘文忠對此表示，公幼延托議題除了縣市提案，先前也有一些意見反映，認為公幼是很好的資源，教育部也請國教署蒐集相關意見，並進行相關規畫。

潘文忠說明，整體構想上，一方面要考慮園所能否有更充足的人力協助寒暑假長時間的照顧，家長實質負擔也是考量點之一，尤其過去公幼課後照顧會隨著成班人數不同，負擔成本也有所不同，人越少費用就越高，這樣的考慮之下，政府要來做經費補助，不要說只有3、4個人來上課，就要家長承擔所有照顧鐘點費。

潘文忠表示，目前設定讓家長負擔一定額度，其餘所需要的費用，就由教育部補貼，後續將納入0至6歲一起養的方案，另會考量縣市財力等級，粗估約需10億元，由教育部做經費爭取與編列。他也提到，此案涉及13萬名公幼學生，影響相當多家庭，最快112學年度第二學期（明年2月）上路，粗估經費要10億元，將向行政院爭取。