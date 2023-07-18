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修「校園霸凌防制準則」補破網 教育部8月預告草案

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天舉行112年度全國教育局處長會議，媒體詢問修法進度，教育部主秘廖興國表示，目前教育部仍在針對霸凌防制準則進行研商，預計八月份會對外預告。記者趙宥寧／攝影
教育部今天舉行112年度全國教育局處長會議，媒體詢問修法進度，教育部主秘廖興國表示，目前教育部仍在針對霸凌防制準則進行研商，預計八月份會對外預告。記者趙宥寧／攝影

教育部三年前讓師對生霸凌準用「校園霸凌防制準則」，仍發生令人遺憾的豐原高中疑似師對生霸凌悲劇。事發近五個月，教育部將著手「補破網」修法。教育部主任秘書廖興國今天表示，目前教育部仍在針對霸凌防制準則進行研商，預計八月份會對外預告，若草案完成，也會召開公聽會徵詢各界意見。

本報日前報導，師對生霸凌準用校園霸凌防制準則，卻在校事會議分案時，經常被判為不當管教而縱放。豐原高中案逼得教育部得直視制度困境，為彌補這破了三年的網，事關國教署、學務司，以及親師生重大權益，教育部今年四月起邀集相關召開至少五場研商會議，共列出四大檢討重點。

教育部今天舉行112年度全國教育局處長會議，媒體詢問修法進度，教育部主秘廖興國表示，目前教育部仍在針對霸凌防制準則進行研商，預計八月份會對外預告，若草案完成，也會召開公聽會徵詢各界意見。他也提到，這次霸凌防制準則研商過程，針對霸凌定義持續性定義，也是研商重點，針對持續性為何做謹慎的討論。「我們會把它做更好的定義」，讓學校能更明確地操作

嘉義市教育處長林立生表示，各縣市政府在教學現場也常遇到不一樣的情況，有關調查小組外聘委員，他坦言，在各種傳播方式在渲染之下，很多外聘委員都會遲疑，尤其後續要提出完整的調查報告，是一項沈重負擔。但他也說，學校方面希望參酌各層面專家學者的建議，不管師對生、生對生，學校自聘委員以外聘為主，避免畫地自限嫌疑，教育部擬建立專業人才庫，能讓不同領域進來，他樂觀其成。

有關霸凌行為「持續性」定義，林立生表示，學校有時候會認為只是孩子的嬉鬧，但家長端也許不認為，因此各方面都必須重新界定，他認為相關法規應與時俱進。

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教育部 霸凌 嘉義

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