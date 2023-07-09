基市教育界大風吹！當8年校長轉任失利 蘇永輝回任教師1年

基隆市忠孝國小前校長蘇永輝8年任滿，去年先後參加轉任暖江、東光國小校長遴選失利，回任老師1年，今年參加西定國小校長遴選，獲得高票出線，將再擔任校長職務。

基隆市教育界新學年度多名校長異動，中山高中校長鄭裕成屆齡退休、仁愛國小校長彭麗琦申請退休、建德幼兒園長江舒昇回任教師，加上轉任校長遴選，市府預訂7月31日舉辦新任校長布達典禮，112學年度新任校長包括中山高中方保社、安樂高中甘邵文、暖暖高中單益章、仁愛國小陳定國、西定國小蘇永輝、建德幼兒園翁錦華。

蘇永輝2014年初任校長，在忠孝國小任職8年，去年參加暖江、東光國小校長遴選未能如願，回任教師。今年報名參加西定國小校長遴選，同場競爭對手是5名候用校長朱婕翎、巫建男、陳建豪、謝翠娟、羅健霖。

教育處公告，國民中小學校長遴選委員會第3次會議8日在武崙國小舉辦，由蘇永輝出線。據了解，有遴選委員問蘇永輝「回任教師的這一年有何感受？」他說，在第一線陪伴學生，重新尋回從事教育的初衷，更清楚學生的需求，也更想要出來遴選校長，希望為更多學生付出。