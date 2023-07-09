疫後學貸補助明起開放線上查詢 留意手機簡訊通知

教育部推動疫後就學貸款補助，經審查後目前計有將近45萬人受惠，將由承貸銀行核算補助額度後，於今年7月10日起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式，通知符合補助資格貸款人。

若貸款人對於審查結果有疑問，可於今年7月10日起至9月15日止提出申復；而針對112學年度高一及大一新生，也預計於今年9月入學完成申貸後，再就其補助資格辦理審查。

教育部表示，疫後就學貸款補助以112年6月20日為資格認定基準日，原則免提出申請，由政府主動勾稽審查補助資格；但若屬於在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕者、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶者，則須檢附相關證明文件至線上系統提出申請。

教育部表示，符合資格的貸款人將自112年7月起核算補助，並由承貸銀行自112年7月起直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中貸款人）或一年的還款本息（非在學的貸款人）；貸款人可於今年7月10日10時起至9月15日前於線上系統查詢是否獲得補助資格，若對於審查資格有疑問者，亦可於線上系統檢附相關證明文件提出申復。

教育部說，112學年度第1學期的高中一年級及大學一年級新生且符合補助資格者，亦得有獲得疫後就學貸款補助機會，預計於112年9月學生入學後申請就學貸款完成核貸後辦理，相關補助期程將另行通知。