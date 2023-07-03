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影／非洲菁英來台取經 學習台灣經驗農業新知

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
教育部及外交部攜手屏科大辦理「非洲菁英人才培育短期訓練班」，邀請教育部技術及職業教育司楊玉惠司長、屏科大張金龍校長、史瓦帝尼王國大使館駐台蒙西比大使、索馬利蘭共和國駐台穆姆德代表及赴台參與本次培訓計畫的25位來自非洲的學員参加始業式。記者邱德祥／攝影
教育部及外交部攜手屏科大辦理「非洲菁英人才培育短期訓練班」，邀請教育部技術及職業教育司楊玉惠司長、屏科大張金龍校長、史瓦帝尼王國大使館駐台蒙西比大使、索馬利蘭共和國駐台穆姆德代表及赴台參與本次培訓計畫的25位來自非洲的學員参加始業式。記者邱德祥／攝影

屏科大的農業技術發展及人才培育成果享譽國際，受到教育部、外交部等主管機關肯定，補助屏科大辦理非洲菁英人才培育短期訓練班，邀請教育部技術及職業教育司楊玉惠司長、外交部亞西及非洲司王啟文總領事回部辦事、行政院農業委員會國際處林家榮處長、財團法人國際合作發展基金李志宏副秘書長、屏科大張金龍校長、史瓦帝尼王國大使館駐台蒙西比大使、索馬利蘭共和國駐台穆姆德代表及赴台參與本次培訓計畫的25位來自非洲的學員，共同於上午假台北福華飯店参加始業式。會議中農委會及國合會分別針對「台非農業合作概況」、「國合會簡介及正在非洲區進行的專案計畫」進行主題專題演講，將台灣經驗與非洲友邦共享。

屏科大早年參與國家外交計畫協助友邦提升農業技術，在非洲地區進行開墾荒地、種植水稻成功、陸續前往的師生團隊除了改善農作生產技術，亦協助當地研發多種農機具提升產值，本次參與訓練的成員來自史瓦帝尼王國、奈及利亞、索馬利蘭共和國、南非共和國等25位大學教師、研究人員、農業部門官員或推廣人員等，透過各駐外大使館推薦該國優秀菁英前來屏科大取經，培訓時間白7/3到7/22為期三週，本次計獲得教育部、外交部經費補助，屏科大專業師資，期待來自友邦的學員都能收穫滿滿回國。

教育部及外交部攜手屏科大辦理「非洲菁英人才培育短期訓練班」，赴台參與本次培訓計畫的25位來自非洲的學員，共同於上午假台北福華飯店参加始業式，。記者邱德祥／攝影
教育部及外交部攜手屏科大辦理「非洲菁英人才培育短期訓練班」，赴台參與本次培訓計畫的25位來自非洲的學員，共同於上午假台北福華飯店参加始業式，。記者邱德祥／攝影

屏科大 非洲 索馬利蘭

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