影／彰化縣與美CSUSM簽MOU 5所縣立完中先試辦修學分

彰化縣政府與美國加州州立大學聖馬可斯分校，今天在縣立藝術高中展翼館透過視訊連線簽署合作備忘錄，將在學術交流、專業培訓計畫、美國語言文化學院短期學習課程展開合作交流，5所縣立完全中學先實施進修相關學分，可直接赴美就讀CSUSM。

縣長王惠美透過視訊連線，和美國加州州立大學聖馬可斯分校（California State University San Marcos，簡稱CSUSM）的校長Dr. Ellen J. Neufeldt，共同簽署合作備忘錄。簽完之後，王惠美邀請艾倫到彰化一遊，她定會竭誠盡地主之誼帶艾倫等美國嘉賓遊覽彰化縣特色景點，品嘗彰化美味農特產品。

CSUSM校長艾倫邀請王惠美到美國聖馬可斯分校參訪，並表示CSUSM是美國加州23所州立大學中，最年輕、最有活力、課程充滿創新、企業家精神，校園社區多元化及包容力，是成為21世紀美國高等教育的典範，彰化縣今年建縣300年，歷史悠久，CSUSM能與彰化簽約實在是至高榮幸，很期待透過這次簽署雙邊MOU合作備忘錄能夠深根及創造更多文化交流、學術提升，及發展更有意義的國際友誼。

簽署活動結束後，王惠美說，教育是國家未來發展的基礎，為了給彰化孩子更豐富精彩的學習內容及具備面對未來挑戰的能力，教育處國際教育顧問郭喬雯引介、教育處人員用心，今（112）年5月11日先與CSUSM簽訂合作意向書，雙方積極接洽後續的合作方案，促成今天簽署合作備忘錄。

王惠美又說，教育是縣府的施政重心，近年致力推動英語教育、國際教育和雙語教育，招募超過22名外師及45名外籍教學助理進到67所學校，指導學生進行沉浸式的學習，今年即將在彰化藝術高中開辦第一屆的雙語實驗班，強化彰化縣學子的英語軟實力。