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補助私大研究所學雜費？潘文忠曝未補助原因

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
外界關注是否向上延伸學雜費補助至私立大學研究所。教育部長潘文忠表示，經綜合評估，這階段應優先協助大專校院學士階段，以及五專後二年為主，研究所階段可參與教師研究計畫。本報資料照片
外界關注是否向上延伸學雜費補助至私立大學研究所。教育部長潘文忠表示，經綜合評估，這階段應優先協助大專校院學士階段，以及五專後二年為主，研究所階段可參與教師研究計畫。本報資料照片

教育部將在明年2月開始推動「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，其中包含加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費，目前仍有不少大學生畢業後選擇繼續升學，外界關注是否向上延伸補助至私立大學研究所。教育部長潘文忠表示，經綜合評估，這階段應優先協助大專校院學士階段，以及五專後二年為主，研究所階段可參與教師研究計畫。

有關私立大學研究所是否也有學雜費補助？潘文忠表示，這部分當時有特別考慮，但大學學士一般學生的各項課業，是學生接受教育的重要基礎，過去發現不少孩子是透過學貸維持，另有很多是透過打工處理，學士階段、五專後兩年對象學生需要幫助。至於其他研究所階段，可參與教師研究計畫，因此現階段應優先協助大專校院學士階段，以及五專後二年為主。

潘文忠 教育部

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