私大學費補助恐衝擊偏遠公校 教長：應發展自身特色

教育部將在明年2月開始推動「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，其中包含三大配套，包含加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中全面免學費，以及精進就學貸款。卻有教育團體憂心，高教學費補助僅嘉惠到家長，卻因學雜費未調整，收入大水庫沒增加，無法強化高教競爭力，也將衝擊偏鄉公立大學招生。教育部長潘文忠表示，高教深耕計畫已經投入1800億元，希望學校發展自身特色，並以特色取勝，學費補助是讓每一位學生不要因為家庭經濟因素限縮選擇。

自112學年度第2學期（明年2月1日起），教育部將定額減免私立大專學雜費3.5萬元，針對需要幫助的經濟弱勢學生，不分公私立大專，都會加碼補助。除了針對原先家庭年所得在70萬元以下的學生，定額減免學雜費2萬元外，也增加了家庭年所得70至90萬元這個級距，定額減免學雜費1.5萬元，不僅加碼減免金額，更擴大家庭年所得的補助級距，強化對經濟弱勢學生的照顧。

政策一出，不分公私立大學都提到，雖予學生補助，但實際上進入學校的經費並沒有變多，學雜費調漲仍有其必要，否則將衝擊大學競爭力。也有教育團體憂心，學生未來將考慮就近入學，雖是政策美意，但此舉恐讓偏鄉公立大學招生雪上加霜。

教育部長潘文忠下午接受媒體聯訪時表示，教育部持續推動高教深耕計畫，另考慮高教公共化發展，希望協助更多弱勢學生就讀，也希望學校發展自身特色，擴展自己強項資源，讓學生願意來選讀。

有關拉近公私立大學學費落差，潘文忠說，考慮希望讓學生選擇性更多，也就是不要因為家庭經濟限縮志向選擇，從學生多元選擇的機會出發，是新課綱一直支持的，因此對大學發展，則透過高教深耕計畫，希望學校辦學以特色取勝，學生也能選擇所愛。

潘文忠也強調，教育部高教深耕計畫第一期至二期持續進行中，總共投入1800億元，都是以支持學校校務經營來發展，另還有其餘相關包含私校獎補助措施，近期軍公教調薪，教育部也給予私校補助支持，考量學校獲得相關補助後，能較有餘裕推動校務經營。