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挑戰11天單車環島之旅 北市三國中組成車隊周六啟程

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
由弘道、中正、南門三所國中組成學生車隊將於周六啟程，完成11天共1240.2公里單車環島挑戰。圖／主辦單位提供
由弘道、中正、南門三所國中組成學生車隊將於周六啟程，完成11天共1240.2公里單車環島挑戰。圖／主辦單位提供

由北市弘道、南門、中正三所國中年初組成的環島車隊，將於本周六展開11天騎行挑戰，全長1240.2公里，校方說明，環島的景點、活動、練習，都讓學生親自參與規畫，希望從「參與」與「學習」兩大面向著手，培養學生獨立思考、相互討論，旅途中也將走訪地方國小，捐贈物資及課程交流等公益活動，促進交流。

車隊將於7月1日出發，展開11天的環島旅程，校方說，每天都設計不同主題讓學生探索，除了騎車環島，在所到之處都有指定任務要完成，包含北埔老街解謎、彩虹眷村拍指定照、恆春古城參訪、挑戰蘇花公路、三貂角燈塔踩點等。

校方表示，這次旅程環島全長約1240.2公里，比較特別是第8天「公益日」，環島隊伍將前往花蓮樂合國小，弘道國中教務主任林素鈴表示，這次環島隊伍學生也自發性另用中堂下課、中午時間，在學校募集書籍、桌遊、文具等，將一起帶過去送給當地小朋友，雙方也互相交流，隊伍學生將扮演小老師帶領小朋友進行創課體驗，樂和國小也將分享在地的搓愛玉體驗課程，互相交流。

今年初中正、南門、弘道三所國中組成單車環島隊伍，校方以「參與式」環島的教育目標，共有四大主題，包含讓學生「參與」規劃、「參與」訓練、「參與」騎行、「參與」紀錄。還有五大目的，引導學生「學習」認識台灣、「學習」規劃路線、「學習」自我挑戰、「學習」騎行能力、「學習」團隊生活。

此外，本趟旅程環島隊伍還有一個任務，就是將行銷明年全中運在臺北活動，透過環島親身體驗，象徵運動員突破自我的精神。校方表示，從參與同學來看，每個人都是不同視角，將留下屬於自己的故事，從中記錄下學習歷程，帶走屬於自己的環島驕傲。

騎車環島 彩虹眷村 公益活動

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