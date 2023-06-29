中小學體適能2項變革 明年上路

中小學生體適能檢測行之有年，考量屈膝仰臥起坐若受測者核心肌力不足，恐對脊柱有不良影響，教育部研議以仰臥捲腹取代；另考量天候影響施測，心肺耐力增加可在室內量測的漸速耐力折返跑，作為跑走外的第二選擇，預計一一三學年度（明年八月一日）起實施。

對此，多數體育教師都樂觀其成，但有專家提醒，體適能早淪為檢測而檢測，檢測指標都有代表性問題，整套制度應砍掉重練。

體適能檢測方法包含屈膝仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠、跑走女生八百與男生一六○○公尺等項目。教育部近日預告「國民體適能檢測實施辦法」修正案，其中十歲以上未滿廿三歲檢測項目，將屈膝仰臥起坐，修正為動作安全性較高的仰臥捲腹；心肺耐力檢測項目新增漸速耐力折返跑，讓教學現場得依環境與天候選擇施測。

為建立新式體適能測驗全國性常模，體育署自前年起入校施測。苗栗縣照南國中有部分班級被選定試行，該校體育老師郭彥成表示，此改變讓體能較弱勢的學生獲得較好成果，測驗過程也不會太有壓力。

但據了解，體育署在徵詢專家意見時，怪獸肌力及體能訓練中心總教練何立安曾以專家身分出席，主張「體適能」是不合理存在，政府不斷改革考試方法，卻未教讀書方法，應回頭思考如何透過訓練手段提升身體素質，不該本末倒置。

何立安認為，現行檢測指標都有代表性問題，如柔軟度不是各部位愈軟愈好，立定跳遠的爆發力也取決於天生，跑走早淪為檢測比賽意願，測量ＢＭＩ更莫名其妙，有多少體育系學生因ＢＭＩ超標不用當兵，他們並不是太胖，而是練得太壯。

台北市內湖國中體育教師黃國銘表示，樂見調整測驗方式，老師也較好施作；中正高中體育教師李世雷表示，跑走項目新增折返跑選項，能避免心肺適能、低血糖、無氧閾值無法滿足的問題，相對安全一些。

修法之初外界曾建議取消國高中男女跑走距離差異，體育署表示，基於男女生生理素質、年齡層身體發展情形不同，仍保留八百與一六○○公尺差異，建議考量學校場域現況，統一選擇其中一項測驗方式。