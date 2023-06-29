聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小學體適能2項變革 明年上路

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
中小學體適能測驗行之有年，教育部如今研議以仰臥捲腹，取代現行的屈膝仰臥起坐。圖為屈膝仰臥起坐示意圖。本報資料照片
中小學體適能測驗行之有年，教育部如今研議以仰臥捲腹，取代現行的屈膝仰臥起坐。圖為屈膝仰臥起坐示意圖。本報資料照片

中小學生體適能檢測行之有年，考量屈膝仰臥起坐若受測者核心肌力不足，恐對脊柱有不良影響，教育部研議以仰臥捲腹取代；另考量天候影響施測，心肺耐力增加可在室內量測的漸速耐力折返跑，作為跑走外的第二選擇，預計一一三學年度（明年八月一日）起實施。

對此，多數體育教師都樂觀其成，但有專家提醒，體適能早淪為檢測而檢測，檢測指標都有代表性問題，整套制度應砍掉重練。

體適能檢測方法包含屈膝仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠、跑走女生八百與男生一六○○公尺等項目。教育部近日預告「國民體適能檢測實施辦法」修正案，其中十歲以上未滿廿三歲檢測項目，將屈膝仰臥起坐，修正為動作安全性較高的仰臥捲腹；心肺耐力檢測項目新增漸速耐力折返跑，讓教學現場得依環境與天候選擇施測。

為建立新式體適能測驗全國性常模，體育署自前年起入校施測。苗栗縣照南國中有部分班級被選定試行，該校體育老師郭彥成表示，此改變讓體能較弱勢的學生獲得較好成果，測驗過程也不會太有壓力。

但據了解，體育署在徵詢專家意見時，怪獸肌力及體能訓練中心總教練何立安曾以專家身分出席，主張「體適能」是不合理存在，政府不斷改革考試方法，卻未教讀書方法，應回頭思考如何透過訓練手段提升身體素質，不該本末倒置。

何立安認為，現行檢測指標都有代表性問題，如柔軟度不是各部位愈軟愈好，立定跳遠的爆發力也取決於天生，跑走早淪為檢測比賽意願，測量ＢＭＩ更莫名其妙，有多少體育系學生因ＢＭＩ超標不用當兵，他們並不是太胖，而是練得太壯。

台北市內湖國中體育教師黃國銘表示，樂見調整測驗方式，老師也較好施作；中正高中體育教師李世雷表示，跑走項目新增折返跑選項，能避免心肺適能、低血糖、無氧閾值無法滿足的問題，相對安全一些。

修法之初外界曾建議取消國高中男女跑走距離差異，體育署表示，基於男女生生理素質、年齡層身體發展情形不同，仍保留八百與一六○○公尺差異，建議考量學校場域現況，統一選擇其中一項測驗方式。

體育 教育部

延伸閱讀

跑到嘔吐、做到拉傷...中小學體適能2變革明年上路

無關成績！桃市府取消女足冠名贊助 真正原因曝光

棒球／亞運和中職例行賽尾聲撞期 恐影響戰局讓各隊傷腦筋

體優生甄審上大學難延續競技路 邱為榮籲增聘專任教練

相關新聞

台大學倫案首度表態！校長陳文章稱傷害台大聲譽：陳明通應向社會致歉

新竹市前市長林智堅、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也...

跑到嘔吐、做到拉傷...中小學體適能2變革明年上路

中小學生體適能檢測行之有年，考量屈膝仰臥起坐若受測者核心肌力不足，恐對脊柱有不良影響，教育部研議以仰臥卷腹取代；另考量天...

學生體適能檢測跑到吐 專家：事前應練習

一分鐘仰臥起坐、女生八百公尺與男生一六○○公尺跑走，在不少學生眼中，是「痛苦指數」非常高的體適能檢測項目，跑到嘔吐、做到...

馬英九邀陸生訪台一波三折 政大：尊重東亞所平等互惠原則

馬英九基金會邀陸生來台交流，但教育部發函台大、政大等5校，要求說明交流的必要性、安全保證等，馬英九基金會不滿，認為此舉是...

高中職免學費 教團：不如增教師員額

行政院長陳建仁日前宣布高中職全面免學費，引發論戰。全國教育產業總工會表示，新課綱後高中職課程改變大，教師人力吃緊，增置教...

中小學體適能2項變革 明年上路

中小學生體適能檢測行之有年，考量屈膝仰臥起坐若受測者核心肌力不足，恐對脊柱有不良影響，教育部研議以仰臥捲腹取代；另考量天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦